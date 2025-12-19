Якутяне смогут сохранять и пересматривать программы якутских телеканалов с помощью видеоархива в IPTV МТС

МТС расширила функционал пакета цифрового ТВ для абонентов фиксированной сети в Якутске. Теперь у региональных телеканалов на якутском языке доступна опция «Видеоархив», которая позволяет якутянам в любое удобное время смотреть пропущенные передачи, новости, фильмы и другой контент. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Функцию видеоархива IPTV МТС теперь можно применить и на телеканалах, которые вещают на якутском языке «НВК Саха», «Мамонт» и «Тооку», а также на русскоговорящем местном телеканале «Якутия 24». Решение доступно всем абонентам IPTV от МТС, подключенным к фиксированной сети домашнего интернета и цифрового ТВ, в рамках действующих пакетов. Длительность хранения архива составляет три дня. Ранее функция была доступна более чем на 120 телеканалах, которые транслируются в сети МТС.

Опция позволяет смотреть передачи, которые уже прошли в эфире, благодаря интерактивным возможностям технологии: пауза, перемотка, запись и доступ к каталогу фильмов и прошедших программ — все это доступно через приставку или приложение МТС ТВ, что позволяет не пропустить контент и управлять просмотром в удобное время.

«Мы понимаем исключительную ценность и значимость местного контента для наших абонентов в Якутии. Введение видеоархива на главные республиканские каналы – это наш ответ на запросы абонентов, для которых эти телеканалы являются частью повседневной жизни, связью с родной культурой и языком. Особенно это важно для старшего поколения, так как основной источник актуальных новостей и культурного контента они могут получать только на родном якутском языке. Теперь у них есть три дня, чтобы посмотреть передачу в удобное время. Возможность поставить трансляцию на паузу или перемотать становится не просто удобным сервисом, а важным социальным инструментом», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.