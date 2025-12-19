CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс Карты» подскажут пассажирам электропоездов путь прямо до нужной платформы

«Яндекс Карты» представили масштабное обновление для пассажиров городских железных дорог. Теперь при построении маршрута по железной дороге «Яндекс Карты» подскажут не только ближайшие поезда, но и путь, с которого они отправятся. А сам маршрут доведет прямо до нужной платформы. Обновление поможет пассажирам электропоездов быстрее ориентироваться на городских вокзалах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новые функции для пассажиров городских электропоездов доступны при построении маршрута на общественном транспорте с учетом пригородных поездов. Карточки таких маршрутов стали более информативными: теперь в вариантах проезда указано не только время отправления ближайшего поезда, но и его направление. Также виден путь, с которого он отправится на нужной станции. При расчете времени в пути «Яндекс Карты» также учитывают расписание.

ya1.jpg

Яндекс

Чтобы помочь пассажирам быстро разобраться, на какой путь и платформу нужно проследовать на вокзале, «Яндекс Карты» также обновили алгоритм построения маршрутов внутри станций. Теперь маршрут в «Яндекс Картах» ведет прямо до платформы, с которой отправится нужный поезд. Даже без построения маршрута можно быстро понять, на какую платформу нужно попасть, — теперь платформы вокзалов и станций пригородных поездов в сервисе подписаны. Например, платформа D4 на Белорусском вокзале указана как «Платформа 7 — Путь 13 — на Апрелевку». Расписание отправления и прибытия поездов с вокзалов и станций с указанием маршрута можно посмотреть в карточке вокзала.

