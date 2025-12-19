CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Закупка – без тендера: B2B-Center запустил упрощенную закупку без конкурсной документации

B2B-Center (входит в российскую платформу B2B и B2G-торговли B2B-РТС) запустил новый инструмент «Простая закупка» на электронной торговой площадке. Он помогает проводить закупки без сложных тендеров, уменьшив трудозатраты и сократив время на сделку между закупщиком и поставщиком до одного-двух дней. Упрощенный порядок соответствует всем требованиям прозрачности и закупочным регламентам компаний. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

«Простая закупка» упрощает покупку товаров и услуг необходимых для поддержания ежедневной работы офиса или производства: канцелярии, запчастей, расходных материалов, клининга, ремонта и так далее. Новый функционал особенно полезен для услуг с нестабильной, ежедневно меняющейся стоимостью. Инструмент не требует подготовки объемной документации и проведения классического тендера. Закупщику достаточно описать, что он хочет купить, а алгоритмы ИИ найдут профильных поставщиков, из которых можно будет выбрать лучшее предложение, сформировать заказ и отправить его на оформление. При этом можно выбрать победителя, не дожидаясь установленных сроков окончания закупки.

Для поставщиков «Простая закупка» открывает дополнительный канал продаж. Если компания подходит под параметры закупки, она автоматически получает уведомление и может сразу подать предложение: указать цену, НДС, условия оплаты и дату поставки. Участвовать можно по отдельным позициям, без обязательства закрывать весь объем. Плата берется с победителя закупки только в случае заказа. Помимо этого, «Простая закупка» позволяет продавцам и самим покупать нужные товары, без перехода на другие площадки. В базе поставщиков B2B-Center собрано более 600 тыс. компаний с товарами и услугами для любых запросов и объемов.

«Простые закупки» доступны всем зарегистрированным пользователям B2B-Center. Поставщики могут найти их в поиске на площадке, а закупщики — попробовать и оценить в «Рабочем месте».

