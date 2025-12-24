CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Аналитика сервиса «МТС Оплата»: россияне с каждым годом больше тратят на гейминг

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что сервис «МТС Оплата» провел исследование геймерского поведения в России за 11 месяцев 2025 г. Выяснилось, что в целом игровые покупки выросли на треть, а количество оплат по игровым консолям увеличилось более, чем в пять раз. Наибольшей популярностью у геймеров пользуются игры Pubg Mobile и Genshin Impact. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В России продолжает активно развиваться рынок гейминга. На протяжении последних лет растет спрос на компьютерные, мобильные и видеоигры.

Согласно данным сервиса «МТС Оплата», игровые покупки (как самих игр, так и внутриигровые) за 11 месяцев 2025 г. выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Средний чек по оплате игр за год вырос на 13% до 1,81 тыс. руб. Увеличилась и частотность платежей на одного клиента с 2,9 до 3,1.

Большая часть платежей сделана в онлайн-сервисе Steam, библиотека которого насчитывает более 50 тыс. игр. Steam уже не первый год удерживает свое лидерство. Среди мобильных игр лидер по количеству платежей – многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы Pubg Mobile, а среди компьютерных – игра в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG Genshin Impact.

Среди игровых консолей самая популярная – PlayStation. При этом консоли стали одним из лидеров роста по платежам за год – количество оплат по ним увеличилось более, чем в пять раз. Аналитики отмечают, что росту популярности консолей способствовало в том числе появление новых зарубежных направлений, доступных для оплаты.

Оплачивают игры и внутриигровые покупки гораздо чаще мужчины – 91% против 9%. Возраст больше половины геймеров составляет от 25 до 34 лет – 56% платежей приходится на эту возрастную группу, на втором месте возрастная группа 18-24 – 32% платежей за гейминг.

Аналитики отмечают, что основная причина интереса к геймингу – хобби, досуг, отдых. Также, среди главных стимулов поиграть – социализация и общение с друзьями.

Методология исследования

Исследование основано на анализе платежей через игровую витрину сервиса «МТС Оплата» во всех регионах России. Учитывались платежные операции за период январь-ноябрь 2024 и 2025 гг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Oracle принудительно перевел пользователей на портал поддержки на основе ИИ. Клиенты в бешенстве, сотрудники воюют с «мертвыми» ссылками и поломанным поиском

Россия под атакой. Хакеры поменяли стиль и нацелились на уничтожение ИТ-инфраструктуры страны

До блокировки Telegram в России один шаг? Власти объяснили, когда этот шаг будет сделан

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще