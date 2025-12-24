CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет E-commerce Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

chad 2.0: маркетплейс нейросетей представил большое обновление и упростил доступ к передовым моделям ИИ

Маркетплейс нейросетей chad представил большое обновление и упростил доступ к передовым моделям ИИ. Главные изменения коснулись скорости добавления последних моделей, расширения их каталога и обновления пользовательского интерфейса. Об этом CNews сообщили представители chad.

В числе новых нейросетей — языковые GPT‑5.2, Gemini 3 Pro, Claude Opus 4.5, визуальные Nano Banana Pro, Seedream 4 и видео Sora 2, Veo 3, Kling 2.5. После оптимизации модели стали проще и быстрее обрабатывать данные на вход. Благодаря обновлению запросы к нейросетям стали в два раза дешевле, а цены за ответы снизились у GPT-5.1, Grok 4 и Gemini.

Веб-поиск стал точнее, теперь он работает через Perplexity. Благодаря этой функции нейросеть выступает как «партнер по исследованиям»: анализирует информацию в интернете в реальном времени, обобщает ее и дает связные, точные ответы со ссылками на источники. Также все новые модели теперь будут доступны пользователям в течение одного-пяти дней после их официального выхода.

Появилась база знаний — в ней представлены гайды по использованию генеративных моделей для создания фото, видео и аудио. Также обновлен каталог персональных ассистентов: юрист, тренер, резюме-консультант и еще 17 вариантов для разных целей и задач. Можно выбрать характер и стиль общения бота или создать своего.

Интерфейс теперь минималистичнее и интуитивно понятнее. А название короче — chad вместо Chad AI. Обновился и маскот.

Для бизнеса в сервисе обновили личный кабинет так, что теперь стало проще добавлять сотрудников и смотреть статистику. Разработчикам команда открыла новую функцию — генерацию изображений через API.

«Наше обновление направлено на то, чтобы сделать нейросети проще, понятнее и доступнее для всех пользователей — для этого мы пишем авторские гайды, создаем ассистентов и совершенствуем UX. В ближайшее время планируем добавить инструменты для работы с презентациями, функцию транскрибации аудио, а также расширить линейку бизнес-тарифов. Для нас важно, чтобы пользователь мог получать максимальную выгоду от одной подписки на все нейросети», — сказал Артур Кольцов, сооснователь маркетплейса нейросетей chad.

На платформе на текущий момент зарегистрированы четыре млн пользователей, которые ежедневно создают около 100 тыс. запросов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Microsoft ввела «санкции» против всего мира: Отключен волшебный способ активации Windows. Россиян от него отлучили четыре года назад

После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

Oracle принудительно перевел пользователей на портал поддержки на основе ИИ. Клиенты в бешенстве, сотрудники воюют с «мертвыми» ссылками и поломанным поиском

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще