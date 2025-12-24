chad 2.0: маркетплейс нейросетей представил большое обновление и упростил доступ к передовым моделям ИИ

Маркетплейс нейросетей chad представил большое обновление и упростил доступ к передовым моделям ИИ. Главные изменения коснулись скорости добавления последних моделей, расширения их каталога и обновления пользовательского интерфейса. Об этом CNews сообщили представители chad.

В числе новых нейросетей — языковые GPT‑5.2, Gemini 3 Pro, Claude Opus 4.5, визуальные Nano Banana Pro, Seedream 4 и видео Sora 2, Veo 3, Kling 2.5. После оптимизации модели стали проще и быстрее обрабатывать данные на вход. Благодаря обновлению запросы к нейросетям стали в два раза дешевле, а цены за ответы снизились у GPT-5.1, Grok 4 и Gemini.

Веб-поиск стал точнее, теперь он работает через Perplexity. Благодаря этой функции нейросеть выступает как «партнер по исследованиям»: анализирует информацию в интернете в реальном времени, обобщает ее и дает связные, точные ответы со ссылками на источники. Также все новые модели теперь будут доступны пользователям в течение одного-пяти дней после их официального выхода.

Появилась база знаний — в ней представлены гайды по использованию генеративных моделей для создания фото, видео и аудио. Также обновлен каталог персональных ассистентов: юрист, тренер, резюме-консультант и еще 17 вариантов для разных целей и задач. Можно выбрать характер и стиль общения бота или создать своего.

Интерфейс теперь минималистичнее и интуитивно понятнее. А название короче — chad вместо Chad AI. Обновился и маскот.

Для бизнеса в сервисе обновили личный кабинет так, что теперь стало проще добавлять сотрудников и смотреть статистику. Разработчикам команда открыла новую функцию — генерацию изображений через API.

«Наше обновление направлено на то, чтобы сделать нейросети проще, понятнее и доступнее для всех пользователей — для этого мы пишем авторские гайды, создаем ассистентов и совершенствуем UX. В ближайшее время планируем добавить инструменты для работы с презентациями, функцию транскрибации аудио, а также расширить линейку бизнес-тарифов. Для нас важно, чтобы пользователь мог получать максимальную выгоду от одной подписки на все нейросети», — сказал Артур Кольцов, сооснователь маркетплейса нейросетей chad.

На платформе на текущий момент зарегистрированы четыре млн пользователей, которые ежедневно создают около 100 тыс. запросов.