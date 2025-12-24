Исследование Axenix: у взаимоотношений банков и маркетплейсов есть два сценария

Консалтинговая компания Axenix провела исследование конвергенции маркетплейсов и банков на российском и мировом рынках. Результаты исследования показывают, как влияет на рынок сближение и взаимопроникновение секторов финансов и электронной коммерции, а также какие процессы и тренды влияют на них сегодня. По мнению аналитиков Axenix, маркетплейсам предстоит решить, станут ли их банковские подразделения полноценным самостоятельным бизнесом или сохранят статус вспомогательных инструментов для основной торговой деятельности. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Финансовый рынок сегодня переживает размывание границ между банками и нефинансовыми платформами. Для России характерна гибридная модель: экосистемы строятся вокруг e-commerce и телекомов, но финсервисы пока ограничены кошельками и микрокредитами. Банки пробуют модели маркетплейсов – платежные хабы, lifestyle-сервисы, чтобы диверсифицировать доходы и привлечь новых клиентов. Маркетплейсы стремятся предоставлять банковские услуги, чтобы удерживать клиентов внутри экосистемы, увеличивать лояльность и зарабатывать на финансовых продуктах.

«Усиление регуляторных требований, включая возможное признание крупных банков маркетплейсов системно значимыми, создает дополнительное давление на бизнес-модели торговых площадок. Банки лоббируют запрет скидок на маркетплейсах и распространение полного спектра банковских требований на финансовые подразделения торговых компаний, что может существенно повысить издержки и поставить вопрос о целесообразности дальнейших инвестиций в банковское направление. Конвергенция финансовых и торговых сервисов имеет четкие границы, и как только нецелевой банковский бизнес начинает требовать больше капитала, резервов и соблюдения риск-ориентированных подходов в ущерб основной деятельности, его развитие становится для маркетплейсов экономически нецелесообразным», – сказал Антон Пащенко, директор департамента «Финансовые организации» Axenix.

В условиях растущих регуляторных требований торговым площадкам необходимо четко определить свою идентичность и понять, являются ли они маркетплейсами с финансовыми сервисами или намерены стать полноценными финансовыми институтами. Эксперты Axenix выделяют два основных сценария дальнейшего развития событий.

Первый предполагает, что маркетплейсы будут рассматривать банк как диверсификацию бизнеса, построенную на естественных конкурентных преимуществах: обширной клиентской базе, знании покупательских привычек и возможности создать бесшовный клиентский опыт.

В этом случае финансовые институты при маркетплейсах могут превратиться в полноценные банки массового сегмента, предлагающие весь спектр услуг наравне с традиционными игроками банковского сектора. Ключевым преимуществом здесь выступает глубокое понимание клиента, наличие ресурсов для привлечения специалистов с рынка и возможность предложить уникальную интеграцию финансовых сервисов с торговой платформой.

Второй сценарий предполагает, что банковские подразделения маркетплейсов останутся кэптивными структурами, существующими исключительно для обслуживания интересов основного бизнеса. Аналогично тому, как Mercedes Bank и Volkswagen Bank создавались для максимально полного и бесшовного обслуживания клиентов автопроизводителей, кэптивные банки могут сохранить роль вспомогательного инструмента, обеспечивающего удобство покупок на собственных площадках.

«Банки маркетплейсов ориентированы преимущественно на массовый сегмент клиентов, имеющих устойчивые привычки к цифровым покупкам, но не нуждающихся в премиальных банковских услугах вроде ипотечного кредитования или зарплатных проектов. В этой нише маркетплейсы способны потеснить традиционные банки, предложив полноценное закрытие потребностей целевой аудитории. Однако дальнейшая универсализация банковских сервисов за пределами продуктовой обвязки может оказаться экономически нецелесообразной для торговых площадок, учитывая, что банковское направление не является профильным бизнесом для маркетплейсов», – отметил Антон Пащенко.

Исследование Axenix охватило опыт разных регионов мира, включая азиатскую модель с доминированием супераппов WeChat и Alipay, европейскую концепцию open banking в рамках директивы PSD2 и практику региона MENA с акцентом на финансовую инклюзию. Эксперты проанализировали регуляторные режимы, стратегии игроков и роль данных в формировании экосистем, чтобы выявить закономерности и помочь российским участникам рынка принимать более эффективные стратегические решения.