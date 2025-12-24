CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС ускорила интернет в «Маленькой Америке»

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в коттеджном поселке «Маленькая Америка» в Находкинском городском округе. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в жилом микрорайоне выросла в среднем на 40%. Также новое качество сети доступно на участке важной транспортной артерии города – Объездной дороги Находки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная LTE-сеть МТС охватывает всю территорию коттеджного поселка «Маленькая Америка», расположенного в Находке на ул.Канадская. После проведенных технических работ жители могут более комфортно пользоваться мобильным интернетом и современными цифровыми сервисами – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре и читать книги в цифровой библиотеке.

Коттеджный поселок «Маленькая Америка» появился в Находке в начале 2000-х гг. В народе он получил название «Канадская деревня» из-за того, что там строились двухэтажные блочные дома по канадской технологии. Поселок знаменит своими живописными видами на море.

«Находка - один из ключевых городов Приморья с постоянно растущим потреблением цифровых сервисов, поэтому мы уделяем значительное внимание развитию телеком-инфраструктуры на территории муниципалитета. Кроме мобильной сети четвертого поколения, на территории городского округа работает самая масштабная в Приморском крае сеть гигабитного домашнего интернета МТС. Комплексный подход позволяет повысить бытовой комфорт жителей многоквартирных и частных домов города и дает возможность абонентам сэкономить. Благодаря многообразию сервисов экосистемы МТС находкинцы могут выбрать наиболее выгодный тарифный план», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

