Rutube раскрыл доходы авторов от монетизации в 2025 году

С 2025 г. авторы Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») стали получать выплаты за демонстрацию рекламы в своих блогах – доход напрямую зависит от охватов, а рекламодателей привлекает сама платформа.

Три самых популярных блогера на Rutube заработали за IV квартал 2025 г. 20 млн, 11 млн и 8 млн руб. соответственно. Другие блогеры из первой десятки получили только от монетизации не менее 3 млн руб. за IV квартал 2025 г. А за весь 2025 г. видеохостинг Rutube выплатил авторам контента почти 1,5 млрд руб. за демонстрацию рекламы.

Сумма выплат авторам зависит от охвата того или иного контента, рекламодателей привлекает сама платформа Rutube – блогеру нужно только разрешить демонстрацию коротких рекламных роликов в своих видео.

Количество авторов на платформе увеличилось за год в два раза, активное ядро регулярно ведущих свой блог достигло 240 тыс. Кроме того, на Rutube в этом году пришли крупные лидеры мнений: психолог Алексей Ситников, предприниматель и автор научно-популярных интервью Алексей Соколовский, экспериментатор Mamix, летсплейщик Владус, предприниматель Оскар Хартманн и многие другие. Вместе с тем выросла и аудитория – до 80, 6 млн человек в месяц. Бурный рост платформы привлек новых крупных рекламодателей.

«Нынешний функционал Rutube позволяет быстро, буквально нажатием одной кнопки, дублировать собственный контент с YouTube, который закрыл для российских пользователей возможность зарабатывать на монетизации. Блогеры, которые не размещают свой контент на Rutube, теряют сотни тысяч, а крупные – миллионы рублей, которые могли бы заработать дополнительно, нажав всего одну кнопку. Rutube создает для авторов максимально лояльные условия, мы не требуем эксклюзивов и помогаем своим пользователям зарабатывать: отслеживаем для них тренды, привлекаем крупных рекламодателей, постоянно улучшаем сервис», – сказал директор по авторскому контенту Rutube Егор Великогло.

В 2026 г. Rutube планирует запустить собственную рекламную платформу – уже сейчас на ней доступны баннерные форматы, включая masthead. Помимо общего растущего интереса к instream-рекламе на Rutube, платформа видит огромный спрос на видеоинвентарь на Smart TV, который показывает динамичный рост — примерно на 20-30% ежемесячно.

Количество контента в библиотеке Rutube к концу 2025 г. достигло 435 млн единиц, ежемесячно на платформу приходит порядка 60 тыс. новых авторов. Кроме того, видеосервис производит собственные шоу и документальный контент – «Злые языки», «Культура для всех», «Непокоренные» и другие проекты, а также размещает огромную библиотеку шоу телеканалов ТНТ, «Пятница!», «Матч ТВ».

