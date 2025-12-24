CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сервис «Купер» обновил платформу для рекламных возможностей бизнеса

Сервис «Купер» представил платформу, где собрана вся информация о возможностях рекламных инструментов на сервисе. Решение создано для внутренних и внешних рекламодателей и направлено на упрощение и повышение качества работы с ритейл-медиа «Купера».

Платформа помогает брендам решать ключевые маркетинговые задачи: увеличивать конверсию и продажи, привлекать новую аудиторию и усиливать узнаваемость. С инструментами ритейл-медиа «Купера» рекламодатели могут выстраивать коммуникацию с покупателями на разных этапах пути — от первого контакта с брендом до повторных покупок, повышая эффективность вложений в рекламу.

Для этого на платформе доступен широкий набор рекламных форматов: от баннеров для массового охвата и лид-форм для сбора заявок до спонсорских полок и сэмплинга, позволяющего клиенту протестировать продукт. Для брендов, представленных на «Купере,» их свыше 65, а для внешних партнеров (не представленных на «Купере») — более 35.

Павел Петров, директор рекламной коммерции «Купер», сказал: «Лишь 22% аудитории «Купера» пересекается с аудиторией других крупных маркетплейсов — и это наше ключевое преимущество. Это дает возможность работать с новой, не «перегретой» аудиторией и получать измеримый результат — партнеры фиксируют рост продаж до 63% уже в первые дни кампании. При этом запуск рекламы на Купере остается простым и понятным: бизнес формулирует задачу, а всю реализацию берет на себя наша команда».

Отдельное внимание уделено аналитике. Для внешних размещений на «Купере» (click out) доступно отслеживание эффективности рекламных кампаний с помощью пикселей от Weborama, AdRiver, Targer Ads и AdServing — они позволяют брендам точно видеть, как пользователи взаимодействуют с рекламой после показа и перехода. В ближайшее время на ритейл-платформе появится post-click трекинг, чтобы бренды могли оценить эффективность кампаний и видеть весь путь пользователя.

Сегодня платформу уже используют как крупные производители и ритейлеры, так и локальные бренды. Таким образом, пользователи «Купера» совершают регулярные покупки, а рекламодатель получает прозрачные цифры: сколько людей увидели кампанию, как они взаимодействовали с брендом и сколько стоило привлечение каждого клиента. Такой подход позволяет грамотно распределять бюджет и строить долгосрочные медиастратегии.

