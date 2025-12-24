СУБД «Ред База Данных» доступна в маркетплейсе VK Cloud

В магазине приложений VK Cloud от VK Tech появился новый продукт — «Ред База Данных», российская безопасная система управления базами данных с открытым кодом от компании «Ред Софт». Решение можно использовать, встроив его в состав приложений, а также отдельно для обработки баз данных с большими объемами порядка десятка терабайт. Об этом CNews сообщили представители VK.

СУБД поддерживает популярные языки программирования, драйверы и фреймворки, а также имеет сертификат ФСТЭК России №2729 от 8 октября 2012 г. по четвертому классу защиты и четвертому уровню доверия. Появление «Ред Базы Данных» в маркетплейсе VK Cloud упрощает для компаний процесс развертывания и использования отечественной технологии за счет масштабирования и интеграции с другими сервисами облачной платформы.

«Включение «Ред Базы Данных» в маркетплейс VK Cloud — это шаг в развитии нашей экосистемы отечественных решений. Мы видим запрос от клиентов на сертифицированные российские СУБД, особенно в сегментах, где критично соответствие требованиям информационной безопасности. Партнерство с «Ред Софт» позволяет нам предложить готовое к промышленному использованию решение с простым облачным развертыванием, что существенно сокращает время выхода проектов в продакшен», — отметил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

«Выход «Ред Базы Данных» в маркетплейсе VK Cloud — это возможность для наших клиентов получить в один клик полнофункциональную СУБД российского производства. Мы объединяем возможности облачной платформы VK Cloud с нашими ключевыми преимуществами: высокий уровень безопасности, подтвержденный сертификатом ФСТЭК России, соответствие международным стандартам и экспертная поддержка. Это идеальное решение для задач, где важна надежность и суверенность технологий», — сказал Роман Симаков, заместитель директора дивизиона системного программного обеспечения по разработке, менеджер продукта «Ред База Данных».