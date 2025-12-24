CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Более трети пользователей «Битрикс24» визуализируют рабочие процессы с помощью «Досок»

«Битрикс24 Доски» — виртуальное пространство для совместной работы над идеями, процессами и стратегиями. Пользователям доступно более 20 готовых шаблонов для планирования, визуализации проектов, мозговых штурмов, работы по Scrum и исследований.

Согласно аналитике, инструмент за полгода опробовали 58% компаний. В ноябре 2025 г. количество регулярных пользователей составило 38,7%, и этот показатель ежемесячно продолжает расти. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

В среднем 16% пользователей работают с «Досками» совместно. Например, когда несколько сотрудников редактируют, а другие следят за изменениями.

Статистика подтверждает, что инструмент становится новым стандартом рынка и необходим компаниям для визуализации рабочих процессов и проектов.

