CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Умный сервис упростит процесс аренды муниципального имущества в Подмосковье

На регпортале оптимизировали услугу по предоставлению муниципального имущества в аренду без торгов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь в электронную форму внедрили новый умный сервис, который автоматически, до подачи заявления, проверит наличие заключенного договора на имущество, активных сделок и прав третьих лиц. Для этого пользователю нужно будет просто ввести кадастровый номер объекта. Система мгновенно покажет заявителю основания для отказа, если они будут обнаружены. Внедрение такого сервиса поможет минимизировать риски при оформлении имущественных сделок», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление муниципального имущества в аренду без торгов» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Государственное и муниципальное имущество». Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели Подмосковья могут арендовать имущество для осуществления уставной, благотворительной деятельности или решения социальных проблем, оказания юридической помощи населению, работы нотариальной палаты или медицинского учреждения.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА выбрать интересующее муниципальное образование, цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя. Результат поступит в личный кабинет в течение 11 рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Oracle принудительно перевел пользователей на портал поддержки на основе ИИ. Клиенты в бешенстве, сотрудники воюют с «мертвыми» ссылками и поломанным поиском

Россия под атакой. Хакеры поменяли стиль и нацелились на уничтожение ИТ-инфраструктуры страны

До блокировки Telegram в России один шаг? Власти объяснили, когда этот шаг будет сделан

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще