В «Дзене» появился раздел «Казань» с новостями на татарском языке

С целью сохранения языкового разнообразия России и поддержки региональных СМИ «Дзен» расширяет функционал платформы и запускает новости на национальных языках народов России. Пилотным проектом инициативы стала поддержка татарского языка. Об этом CNews сообщили представители «Дзена».

Теперь жители Республики Татарстан могут читать актуальные материалы о событиях в регионе как на русском, так и на татарском языке, выбирая удобный для себя формат.

Специальная рубрика «Казань» на сайте dzen.ru автоматически появляется на главной странице у пользователей из Татарстана при выборе города через геолокацию или вручную. При клике на рубрику открывается тематический канал с новостями о событиях в республике.

Чтобы выбрать язык публикаций, достаточно нажать на переключатель в верхней части канала. Материалы в нем размещаются татароязычными блогерами и СМИ, что обеспечивает точность перевода. Пользователи могут переключаться между русской и татарской версиями, формируя полноценную региональную ленту новостей.

