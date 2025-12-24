CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В зеленых зонах Орска выросла скорость мобильного интернета

Посетителям парков второго по численности города Оренбургской области стал доступен высокоскоростной мобильный интернет «МегаФона». Сейчас они могут слушать музыку и аудиокниги, совершать видеозвонки и делиться впечатлениями от прогулок на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора расширили покрытие вблизи Центрального парка культуры и отдыха им. В.П. Поляничко — одной из крупнейших зеленых зон города площадью более 10 гектаров, где находятся аттракционы и регулярно проводятся культурные мероприятия. Кроме того, дополнительное телеком-оборудование теперь обслуживает Бульвар им. В.А. Сорокина, также предназначенный для отдыха и прогулок горожан.

Технические специалисты задействовали в этих локациях сразу средний и высокий диапазоны частот, что дает оптимальную емкость и быструю скорость загрузки. Улучшенное качество связи также стало доступно в окрестных жилых кварталах, включая учебные заведения, магазины и аптеки.

«Орск входит в тройку городов области по потреблению мобильного интернета на человека. Сейчас одному абоненту здесь в среднем необходимо порядка 32 ГБ в месяц. Видя такую нагрузку на сеть, мы последовательно усиливаем инфраструктуру связи и только в этом году запустили около 20 базовых станций. А работы в окрестностях парков были особенно важны в период перед новогодними каникулами», — отметил директор «МегаФона» в Оренбургской области Евгений Белый.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Oracle принудительно перевел пользователей на портал поддержки на основе ИИ. Клиенты в бешенстве, сотрудники воюют с «мертвыми» ссылками и поломанным поиском

Россия под атакой. Хакеры поменяли стиль и нацелились на уничтожение ИТ-инфраструктуры страны

До блокировки Telegram в России один шаг? Власти объяснили, когда этот шаг будет сделан

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще