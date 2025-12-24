CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wildberries запускает тестирование сервиса «WB Сертификация»: оформление разрешительных документов онлайн

Новый сервис позволит продавцам оформлять разрешительную документацию — сертификаты и декларации соответствия — напрямую из личного кабинета, в партнерстве с аккредитованными организациями ГОСТЕСТ и СОЭКС. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Продавцы могут сталкиваться с трудностями при оформлении документов — сложным поиском аккредитованных организаций и тратой лишнего времени. «WB Сертификация» делает этот процесс простым и прозрачным: все операции, от подачи заявки до получения готового документа, теперь можно будет пройти в несколько кликов онлайн. На первом этапе сервис станет доступен продавцам Москвы и Московской области», — сказал руководитель проекта «WB Сертификация» Виктор Верьясов.

В рамках текущих возможностей сервиса продавцы смогут подавать заявки на оформление сертификатов и деклараций соответствия прямо в личном кабинете и получать стандартизированный пакет документов и уведомления о каждом этапе. А на следующих этапах станет возможной сдача образцов продукции для сертификации курьером или через пункты выдачи заказов маркетплейса.

«Росаккредитация тесно сотрудничает с ведущими торговыми площадками в рамках реализации проектов по цифровизации и упрощению процедур оценки соответствия для добросовестных участников рынка. Их реализация невозможна без использования данных из наших реестров, доступ к которым мы предоставили ведущим игрокам этого рынка в рамках совместного проекта. С 2021 г. они размещают ссылки на наш реестр в карточках товаров (их уже более 34 млн). С сентября следующего года такое размещение станет обязательным, поэтому значение информации, которую маркетплейсы получают от Росаккредитации по API, еще больше возрастет. Наше сотрудничество, нацеленное на создание доверительного и технологичного пространства, станет еще более интенсивным», — сказал руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач.

Новый сервис «WB Сертификация» — это еще один шаг Wildberries к созданию комфортных условий для покупок и укреплению доверия между покупателями и продавцами. Запуск функционала в партнерстве с профильными сервисами сертификации продукции станет еще одним инструментом площадки по обеспечению клиентов безопасными и качественными товарами на площадке. Особенно актуальным он будет для таких категорий товаров, как «Косметика», «Пищевая продукция», «Одежда» и «Обувь».

Функционал сначала будет доступен для тестовой группы продавцов на платформе. После завершения тестирования сервис будет постепенно расширяться на большее количество регионов присутствия продавцов и вариации категорий.

