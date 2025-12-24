CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс Путешествия» представили обновленную программу лояльности «Гостинцы» с несгораемыми уровнями

«Яндекс Путешествия» представили «Гостинцы» — обновленную программу лояльности, в которой уровень пользователя растет вместе с количеством бронирований и сохраняется навсегда. В зависимости от уровня у пользователя появляется доступ к новым возможностям выбора отелей — например, бесплатным завтракам, приоритетной поддержке, а также дополнительным скидкам и кешбэку. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

В «Гостинцах» есть три уровня. Первый уровень получают все путешественники после первого отжитого бронирования. После этого у пользователей появляется кэшбэк и скидка до 15% на последующие заказы.

Начиная со второго уровня путешественники помимо увеличенных скидок и кэшбэка получают дополнительные бонусы при выборе жилья и заселении. Например, им становятся доступны бесплатные завтраки, а также приоритетная служба поддержки.

ya1.jpg

Яндекс Путешествия

Путешественники, совершившие бронирования на сервисе ранее, получили уровень, достигнутый по итогам 2025 г. Все накопленные достижения сохранились.

Следить за своим прогрессом и увидеть все бонусы от достигнутого уровня пользователь может в личном кабинете «Яндекс Путешествий».

Евгений Абрамзон, руководитель сервиса «Яндекс Путешествия»: «Название программы — «Гостинцы» — мы выбрали неслучайно. Это слово знакомо каждому и ассоциируется с заботой и небольшими приятными сюрпризами, привезенными из другого города или туристического места. Мы сохранили его исконный смысл, но немного переосмыслили: теперь это маленькие радости в дорогу всем пользователям от «Яндекс Путешествий», а не из нее. Чем больше путешествий, тем больше гостинцев».

