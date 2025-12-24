CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс» запустил «Директ для вендоров» — специализированный сервис для продвижения товаров в ритейл-медиа

Производители и поставщики товаров теперь могут централизованно запускать продвижение в интернет-магазинах через новый сервис – «Директ для вендоров». Это позволит экономить время на переговорах с каждой отдельной площадкой и мгновенно масштабировать кампании по всей сети партнеров «Яндекс Ритейл Медиа». Настройки, управление кампаниями и аналитика собраны в одном кабинете. Запуск продвижения возможен за 5 минут.

Размещение рекламы осуществляется по модели аукциона, благодаря чему формируется рыночная цена за показы и клики, достигается эффективное управление бюджетом. В сервисе активен формат click-in рекламы, который повышает вероятность покупки, так как пользователь уже находится в магазине и, как правило, авторизован в нем. По данным «Яндекс Рекламы», сегодня инструмент особенно востребован такими сегментами ecom-рынка, как аптеки, фуд-ритейл, бытовая техника и электроника, товары для автомобилей, дома и спорттовары.

«Яндекс Ритейл Медиа» объединяет онлайн- и офлайн-инвентарь ведущих интернет-магазинов, ритейлеров и маркетплейсов, среди которых сегодня «Спортмастер», «Апрель», АСНА, «Ситилинк», Exist и др.

По прогнозам, основной рост рынку рекламы в 2026 г. обеспечит именно сегмент ритейл-медиа: его объем может увеличиться на 45% и составить 1,2 трлн руб. Для рекламодателей же новый инвентарь закрепляется как омниканальный инструмент, способный работать и на узнаваемость, и на продажи.

«Рекламодатели стараются не зависеть от одной площадки, поэтому выстраивают модель продвижения сразу в нескольких каналах. Мы видим высокий спрос на технологичные решения, которые упрощают процесс запуска кампаний и делают его прозрачным для всех участников. Сейчас в сервисе вендоры могут размещать рекламу на площадках, где продаются их товары. В следующем году появятся возможности ретаргетинга и запуска кампаний в «Поиске» и РСЯ с переходом на сайт ритейлера», — отметила Мария Старская, руководитель развития DOOH & Retail Media в «Яндексе».

В «Директе для вендоров» для продвижения доступны перфоманс-форматы и медийная реклама.

В перфоманс-кампании click-in есть продвижение товаров в поисковой выдаче интернет-магазинов, категориях, карточках товаров и рекомендательных блоках с оплатой по CPC. Эффективность кампаний отслеживается по единым метрикам в «Мастере отчетов»: продажи, ДРР, CPC, CPA и ROI. При этом результаты отображаются по каждой кампании и ритейлеру отдельно, что помогает сравнивать эффективность площадок и принимать решения на основе данных.

Производители могут использовать медийные форматы на всех этапах покупательского пути с оплатой по CPM. Их результативность можно оценивать с помощью post-view и post-click аналитики, а также медийных исследований. Это позволяет рекламодателям понимать не только прямое влияние рекламы на продажи, но и долгосрочный и отложенный эффекты.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо оставить заявку.

