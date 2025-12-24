Юг Красноярского края оброс сетью МТС

МТС сообщает о расширении покрытия сети 4G в Краснотуранско-Идринском округе Красноярского края. Благодаря запуску в эфир девяти новых базовых станций, устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет стали доступны жителям населенных пунктов, где совокупно проживает свыше трех тысяч человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате запуска новых площадок в 2025 г. связь МТС накрыла социальные объекты, школы, жилые дома и магазины сел Майское Утро, Екатериновка, Большой Телек, Куреж, Отрок, Романовка, Никольское и Новоберезовка, а также деревни Николаевка. Бесшовное покрытие не только позволит местным жителям и гостям округа всегда оставаться на связи, передвигаясь между селами и деревнями, но и добавит больше цифровых возможностей для образования, работы и досуга.

«Мы продолжаем расширять покрытие сети МТС в Красноярском крае. В ориентированном на сельское хозяйство Идринско-Краснотуранском округе, где мы завершили запуск в эфир новых базовых станций, в ряде сел стандарт связи LTE появился впервые. Для жителей малых населенных пунктов мобильный интернет — это возможность оплатить коммунальные услуги, оформить необходимые документы на госуслугах, проконсультироваться с врачом, позвонить близким или в социальные службы. Для того, чтобы жители региона имели равные цифровые возможности, в этом году мы построим более 240 новых базовых станций», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.