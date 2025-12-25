CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Большое обновление «Телемоста»

В «Телемосте» масштабное обновление — теперь сервис объединяет звонки и функционал «Мессенджера». Больше не придется переключаться между двумя приложениями, а рабочие коммуникации станут удобнее. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Яндекс 360 для бизнеса»

Что добавилось

История вызовов и возможность дозвона до участника встречи — не нужно ждать, пока он подключится по ссылке.

Чаты и каналы с поддержкой голосовых сообщений и транскрибацией, папки для сортировки чатов и другие возможности «Мессенджера».

Контактная книга, которая будет синхронизироваться с номерами, сохраненными на устройстве, и раздел «Контакты», где можно редактировать все данные.

Обновления уже доступны для всех пользователей мобильных приложений для iOS и Android. Для подключения новых возможностей достаточно обновить приложение. Десктопная и веб-версии получат новую функциональность в первом полугодии 2026 г.

