CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

«Логика молока» выбрала «Толк» для корпоративных коммуникаций

Компания «Логика молока», участник российского рынка молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе, работает в «Толке» уже на протяжении трех лет. Сервис обеспечивает коммуникации более 5500 сотрудников — от рабочих встреч до массовых корпоративных трансляций, которые собирают до 4000 участников. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В компании используют различные форматы коммуникаций на базе «Толка»: трансляции, корпоративные мероприятия, презентации новых продуктов, обучение и лекции. При этом в «Логике молока» оценили кросс-платформенность, возможность открывать приложение с различных устройств и операционных систем, а также гибкость в настройке доступа для внешних участников встреч. В головном офисе компании установлены «Киоски», которые позволяют проводить гибридные встречи, где часть участников присутствует офлайн, а другие подключаются удаленно.

Платформа интегрируется с Outlook Exchange, что позволяет автоматически синхронизировать календарь. Дополнительным преимуществом является наличие функции резюмирования встреч с использованием ИИ.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Мы стремимся обеспечить максимально простую интеграцию «Толка» в корпоративную среду без дополнительных затрат ресурсов. Платформа легко встраивается в существующую инфраструктуру через календари, телефонию и систему единого входа. API открывает возможности для интеграции с корпоративными решениями».

Андрей Сумцов, директор по IT & DATA компании «Логика молока»: «Мы видим как активно развиваются российские ИT-решения, и «Толк» прекрасный пример импортозамещения в цифровой отрасли, который уже опережает зарубежные платформы по многим параметрам».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

«Яндекс» под Новый год решил самую раздражающую проблему сервисов такси

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще