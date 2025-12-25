«МегаФон» улучшает «цифровой ландшафт» в Тоджинском кожууне Тувы

Около 3000 жителей Тоджинского кожууна Республики Тыва получили устойчивую голосовую связь по технологии VoLTE и быстрый мобильный интернет «МегаФона». Оператор запустил базовые станции в арбане Салдам, а также в селах Ий и Адыр-Кежиг. Новое оборудование работает в низких и средних диапазонах частот, что обеспечивает широкий радиус покрытия и скорость передачи данных до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Населенные пункты расположены в труднодоступной горной местности, вдали от автомобильных трасс и туристических маршрутов. Местные жители живут в гармонии с природой, сохраняют традиционный уклад жизни, занимаются подсобным хозяйством и таежным промыслом. Еще одной особенностью территории остается ее удаленность от республиканской столицы: летом дорога от Адыр-Кежиг до Кызыла занимает более четырех часов, а в зимний период время в пути может увеличиваться до семи часов.

Развитие современной сотовой связи в арбане Салдам, селах Ий и Адыр-Кежиг позволит абонентам «МегаФона» решать многие вопросы дистанционно, например, используя сервисы телемедицины, обратиться за консультацией к узким специалистам, которых в поселениях нет.

Высокая скорость передачи данных открывает доступ к цифровым и стриминговым сервисам — сельчане могут смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и социальных сетях, пользоваться онлайн-платформами. Устойчивый мобильный интернет без задержек и перебоев доступен также в школах, домах культуры и фельдшерско-акушерских пунктах.

«Для жителей отдаленных сел связь — это не просто технологии, а реальная помощь в повседневной жизни. Возможность быстро связаться с врачом, учиться, решать важные вопросы и быть на связи с близкими, не преодолевая сотни километров. Когда современная связь приходит в такие населенные пункты, люди чувствуют, что они не оторваны от региона и страны. Именно ради этого мы развиваем цифровую инфраструктуру в труднодоступных территориях», — отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.

Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает чистый звук и мгновенное соединение, позволяя абонентам одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом без потери качества связи.

«Тыва — регион с сильными традициями, самобытной культурой и глубокими корнями. Но при этом ее жителям также необходимы современные технологии и надежная связь. Для нас развитие телеком-инфраструктуры в республике — это движение вперед, шаг за шагом, с учетом сложного рельефа и удаленности населенных пунктов. Мы внедряем современные решения, чтобы связь в Туве соответствовала сегодняшним требованиям и помогала региону развиваться, сохраняя ее уникальность», — отметила директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.