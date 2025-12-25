CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» запустил новые базовые станции в Ялуторовском районе Тюменской области

Теперь в сёлах Зиново, Карабаш и Бердюгино можно пользоваться более качественной и быстрой передачей данных в 4G. «МегаФон» запустил здесь новые базовые станции, обеспечив местных жителей и гостей региона стабильной голосовой связью, скоростным мобильным интернетом до 100 Мбит/с и технологией VoLTE — для разговоров с кристальной чистотой звука и мгновенного дозвона.

Села в окрестностях «города декабристов» славятся термальными источниками и настоящим уральским колоритом. Один из термальных курортов находится в Карабаше и может принимать до 600 отдыхающих ежедневно. Село Бердюгино знаменито уникальным соленым озером с голубой грязью – его называют «мертвым морем» Тюменской области: вода повышенной плотности позволяет плавать практически без усилий. Село Зиново – еще одно место отдыха для путешественников, направляющихся из Тюмени в Ялуторовск. Районный центр находится в 15 километрах и привлекает многих историческими объектами: Ялуторовским острогом, Сретенским собором, мемориальными домами декабристов.

Теперь более двух тысяч местных жителей и многочисленные туристы могут общаться с близкими по видеосвязи, вести для друзей трансляции на фоне зимних пейзажей, слушать музыку онлайн или скачивать фильмы для просмотра после катания на лыжах и купаний в термальных источниках. Скорость передачи данных в пиковых значениях может достигать 100 Мбит/с, что позволяет смотреть любимые новогодние фильмы в режиме онлайн.

«Жители страны всё активнее открывают для себя преимущества внутреннего туризма и находят на карте нашего региона новые привлекательные точки для путешествий, — отметил Евгений Пфлаумер, директор «МегаФона» в Тюменской области. — Только за этот год интерес к отдыху в наших санаториях, кемпингах и загородных базах вырос более чем в два раза. Чтобы каждый гость, приехавший за впечатлениями, оставался на связи и с доступом к ключевым цифровым сервисам, мы активно развиваем 4G-инфраструктуру — особенно там, где собираются люди. Но мы не забываем и про небольшие поселения: в декабре, например, наша сеть добралась до посёлка Кавдык, обеспечив связь десяткам жителей».

Добавим, что в этом году инженеры оператора построили и модернизировали более 100 телеком-объектов в различных локациях Тюменской области.

