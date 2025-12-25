CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС добавила оплату сервисов Adobe

МТС объявила о запуске возможности оплаты сервисов Adobe на сайте «МТС Оплата». Пользователи смогут купить или продлить годовую подписку AI Assistant, Express, Lightroom, Creative Cloud и других популярных сервисов.

«МТС Оплата» добавила возможность приобрести годовую подписку на сервисы, входящие в экосистему облачных приложений и инструментов для творчества, дизайна, маркетинга и работы с документами, объединенную в платформу Adobe Creative Cloud (CC):

Adobe Acrobat AI Assistant работает на основе генеративного искусственного интеллекта. Чат-бот формирует выводы из PDF документов и отвечает на вопросы пользователей. Особенно полезен для работы юристам, аналитикам, маркетологам, преподавателям и студентам. Подходит для подготовки отчетов и презентаций.

Adobe Express – для генерации изображений и быстрого монтажа. Доступны совместная работа и экспорт в PNG/PDF. Его выбирают SMM-специалисты, предприниматели, редакторы и те, кому нужно решать быстрые графические задачи. Проекты запускаются в браузере без тяжелых установок, командные функции работают через шеринг по ссылке, а мобильные приложения синхронизируют проекты через облачное-хранилище.

Adobe Lightroom – графический редактор для работы с изображениями. Позволяет не только ретушировать, но и создавать каталоги снимков. Редактор справляется с RAW, шумоподавлением и точными масками.

Adobe Acrobat Standard и Adobe Acrobat Pro для работы с PDF-документами. Для ежедневного редактирования PDF, подписи и экспорта хватает пакета Standard, а расширенная версия включает распознавание текста, сравнение документов, нумерацию и безвозвратное скрытие фрагментов.

Adobe Premiere Pro позволяет собирать видеоролики: нарезать видеофрагменты, выстраивать их в нужном порядке и накладывать звук. С помощью Premiere Pro пользователи создают видео для блогов и соцсетей, музыкальные клипы, подкасты и другие передачи. Смонтированный в Premiere Pro ролик можно переносить в другие программы, добавлять там титры, создавать заставки и т.д.

Adobe Creative Cloud Photography включает основные приложения для фотографов: Photoshop, Lightroom (для управления и синхронизации) и Lightroom Classic (для профессиональной обработки), а также Adobe Portfolio для создания портфолио и Adobe Bridge для организации файлов, плюс облачное хранилище и доступ к Adobe Firefly.

Подписка Creative Cloud Individual включает полный набор профессиональных приложений Adobe для работы с графикой, видео, фото (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, Lightroom), а также облачное хранилище, шрифты, Adobe Portfolio, Adobe Express и доступ к новейшим функциям на основе ИИ Firefly, позволяющим создавать контент генеративным способом.

«Сервисы Adobe играют ключевую роль в творческом и профессиональном процессе, предоставляя инструменты для создания, редактирования и оптимизации цифрового контента. Благодаря Adobe специалисты могут работать с высокоточными инструментами для обработки изображений, создания визуальных концепций и разработки продающих материалов. Мы, в свою очередь, продолжаем расширять количество сервисов на МТС Оплате. Это помогает нашим клиентам эффективно работать, не отвлекаясь на поиск способов оплаты или подключения необходимых решений», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

