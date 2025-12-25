CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС улучшила мобильный интернет для новосибирских лыжников и сноубордистов

МТС обновила покрытие мобильной связи в Новосибирске. Специалисты включили новое-телеком оборудование в Октябрьском районе. Благодаря этому скорость мобильного интернета на территории горнолыжного комплекса «Иня» выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС добавили два диапазона LTE в локации — один для увеличения скорости мобильного интернета, второй — для увеличения емкости сети, то есть одномоментно в горнолыжном клубе на высокой скорости смогут подключиться больше абонентов, чем ранее.

На территории комплекса находится пять трасс, их используют не только любители лыжного и сноуборд-спорта, но и также проводят соревнования среди профессионалов. А летом здесь можно гулять или арендовать беседку.

«Сибирская зима создана для всевозможных зимних развлечений. В сезон количество абонентов в локациях, где можно активно отдохнуть, возрастает в разы. Мы планомерно улучшаем качество связи в таких местах, отслеживая нагрузку на сеть с помощью Big Data. Так, ранее мы улучшили связь в девяти точках региона по пути следования до Барнаула, который порой бывает транзитной точкой для тех, кто едет в Горный Алтай. А в прошлом году мы прокачали связь в новой ледовой арене для хоккейных болельщиков», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

