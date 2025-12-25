CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Пользователи «МТС Линк» стали проводить вдвое меньше времени на встречах

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, проанализировала использование своих сервисов в 2025 г. За год на платформе прошло более 7,6 млн мероприятий — в 1,5 раза больше, чем в 2024 г. Суммарное число подключений к онлайн-встречам и вебинарам — 50 млн (в 1,4 раза больше, чем в 2024 г.). При этом пользователи стали проводить на созвонах в среднем вдвое меньше времени в день: это может быть связано с внедрением инструментов на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Встречи и вебинары

В 2025 г. пользователи «МТС Линк» проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) в шесть раз чаще, чем вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей). При этом среднемесячное число активных пользователей сервиса «Встречи» выросло на 70% по сравнению с 2024 г.

Пользователи стали проводить встречи эффективнее: среднее время, которое пользователь проводит на встречах за день, сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом и составило приблизительно два часа. Изменение может быть связано с более активным использованием таких функций на базе искусственного интеллекта, как саммаризация и расшифровка. Камеры на встречах стали включать вдвое чаще.

Один из пользователей «МТС Линк» провел на встречах и вебинарах в общей сложности 67 дней — рекорд прошлого года был побит на три дня.

Наибольшее количество онлайн-мероприятий на платформе «МТС Линк» провели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Больше всего корпоративных пользователей «МТС Линк» в 2025 г. было в отрасли образования, B2C-секторе (оптовая и розничная торговля, туризм и отдых, издательские дома и СМИ, разные виды услуг для населения), ИT и телекоме, госсекторе (включая органы власти, государственные музеи и библиотеки, НИИ, общественные организации), а также в промышленности.

Искусственный интеллект

В 2025 г. команда «МТС Линк» активно работала над сценариями, которые платформа может закрывать с помощью искусственного интеллекта. Согласно совместному исследованию «МТС Линк» и J’son & Partners Consulting, экономия времени благодаря ИИ-функциям может составлять до 12,2 ч в неделю, экономический эффект — до 153 тыс. руб. в месяц на каждого руководителя.

Все больше клиентов видят пользу в таких инструментах, как ИИ-ассистент и подведение итогов встреч: в IV квартале 2025 г. их применяли в четыре раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Использование ИИ-масок и других эффектов, делающих проведение встреч комфортнее, за тот же период увеличилось в 3,7 раз.

Из всех ИИ-функций пользователи «МТС Линк» наиболее часто применяют размытие и замену фона. На втором месте – автоматическая расшифровка, на третьем — цифровые маски и аватары, на четвертом — шумоподавление, замыкает пятерку саммари встреч и вебинаров. ИИ-ассистент с каждым месяцем используется всё активнее, но пока он остается на шестом месте. Эта функция помогает ориентироваться в контексте всех деловых коммуникаций: помощник отвечает на любые вопросы по содержанию встреч, переписок и базы знаний компании, напоминает о договоренностях и решениях, делает сводку непрочитанных сообщений.

Корпоративный мессенджер

В 2025 г. корпоративный мессенджер «Чаты» стал основой для единого приложения, которое включает в себя решения для разных видов делового общения и совместной работы: сообщения, звонки, вебинары, онлайн-доски, опросы и таск-трекер. Расширение возможностей корпоративного мессенджера отразилось на пользовательской активности. Месячное число активных пользователей (MAU), как и количество отправляемых сообщений в месяц, выросло в 3,4 раза (ноябрь 2024 г. к ноябрю 2025 г.). Кроме того, пользователи стали активнее звонить коллегам кликом из чата: в ноябре 2025 г. таких звонков совершили в пять раз больше, чем в ноябре 2024.

В ноябре был также зафиксирован рекорд по числу сообщений, отправленных одним пользователем за месяц: 6,796 тыс. сообщений.

Выручка от продаж «Чатов» выросла в три раза год к году.

Обучение и совместная работа

К 2025 г. в сервисе «Доски» от «МТС Линк» уже была реализована базовая функциональность для совместной работы, и разработчики перешли к созданию продвинутых возможностей. В «Досках» появились такие функции, как добавление и экспорт PDF-файлов, встраивание контента через iFrame, комментарии, голосования; сценарии применения постоянно расширяются за счет новых шаблонов и фреймворков. В IV квартале 2025 г. в сервис был добавлен ИИ-помощник, который умеет анализировать текст на всех размещенных на доске элементах. Пользователям доступны два режима помощника: «итоги ретро» и «краткое содержание».

В 2025 г. пользователи «Досок» от «МТС Линк» в среднем создавали в месяц на тысячу проектов больше, чем в 2024 г. Самое большое количество досок в год на одного пользователя — 526.

В рамках стратегии унифицированных коммуникаций «МТС Линк» развивает новые сервисы. Конструктор тестов и опросов Формы в 2025 г. получил серверную версию; также в него был внедрен ИИ-помощник, который автоматизирует для преподавателей и корпоративных тренеров оценку свободных ответов. Также в портфеле «МТС Линк» появился таск-трекер «Задачи»: он позволяет создавать список дел прямо из сообщений в корпоративном мессенджере или отдельно в специальной вкладке.

Оборудование для переговорных комнат

Унифицированные коммуникации в крупном бизнесе выходят за пределы онлайна: растет спрос на оборудование для проведения видеоконференций из переговорных комнат. В I квартале 2025 г. «МТС Линк» объявил о запуске бизнеса по продаже оборудования: вендор оснащает офисы заказчиков решениями для гибридных коммуникаций под ключ — берет на себя подбор и установку оборудования, обучение персонала, а также техническое обслуживание. Во II квартале был представлен Vinteo T2 — терминал для гибридных коммуникаций полностью российского производства (компания Vinteo входит в структуру «МТС Линк» с ноября 2024 г.). А в IV квартале «МТС Линк» объявил об интеграции с терминалами Yealink — одного из ведущих мировых производителей: устройства работают на операционной системе Android и подходят для оснащения переговорных комнат любого размера.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

«Яндекс» под Новый год решил самую раздражающую проблему сервисов такси

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще