CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Алисе AI» теперь можно редактировать изображения

«Яндекс» сообщил о том, что в чате с «Алисой AI» появился новый режим «Редактирование изображений». В нём можно изменять фотографии и картинки по готовым шаблонам, а в будущем также появится возможность использовать промпты, чтобы изменять фон, одежду и причёски персонажей, добавлять элементы декора, применять стили и фильтры. Уже сейчас пользователям доступны различные шаблоны, с помощью которых можно добавить персонажу чёрный смокинг или, например, вечернее платье. Есть и новогодние шаблоны — по ним можно создать праздничные открытки, чтобы поделиться с близкими или напечатать для новогодней вечеринки.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно в чате с «Алисой AI» нажать кнопку «Оживи фото» и в открывшемся разделе «Студия» выбрать редактирование изображений. Затем достаточно загрузить картинку, выбрать шаблон — и нейросеть сгенерирует изображение. В «Студии» также можно сразу оживить получившееся изображение — сделать из него видеоролик.

Редактировать изображения в чате с «Алисой AI» помогает картиночная нейросеть. Она получает исходное изображение и задачу в виде текстовой инструкции, которые преобразуются в формат, понятный нейросети. На основе этих данных модель постепенно генерирует отредактированное изображение, не меняя тех его элементов, которые должны остаться такими же, как на исходной картинке. Итоговый результат преобразуется в пиксельное изображение, которое «Алиса AI» показывает пользователю.

«Редактирование изображений» доступно всем пользователям в России — в приложении «Алиса AI» и в чате с нейросетью в «Яндекс Браузере».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

«Яндекс» под Новый год решил самую раздражающую проблему сервисов такси

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще