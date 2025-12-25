CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России появится рекомендательный медиасервис для организации онлайн и офлайн-досуга

Холдинг «ON Медиа» начал тестирование рекомендательного медиасервиса, который будет создавать индивидуальные сценарии проведения досуга в онлайн и офлайн-среде. В основе разработки лежит ИИ-модель, созданная MWS AI. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пользователям будут доступны персонализированные подборки фильмов, сериалов, музыки, книг и мероприятий в зависимости от их вкусов и предпочтений. Тестирование начинается с запуска функции «Lifestyle 2.0. Новогодний», которая поможет с навигацией в контенте и шопинге на новогодних каникулах.

В 2026 г. холдинг «ON Медиа», входящий в цифровую экосистему Erion (ранее – экосистема МТС), планирует запуск рекомендательного медиасервиса, подбирающего досуг абонентам МТС в онлайн и офлайн-среде. Среди огромного разнообразия развлечений рекомендательный медиасервис поможет выбрать самые подходящие.

В основе MRS-системы лежит большая языковая модель Cotype разработки MWS AI. Фильмы и сериалы, музыка, книги, концерты и другой контент будут подбираться ИИ-инструментами исходя из увлечений пользователя. LLM анализирует активность абонента и выводит усредненные паттерны его поведения, создавая возможный контекст намерения проведения досуга. Рекомендации будут автоматически обновляться раз в день, а в перспективе перейдут на real-time актуализацию. Дополнительно пользователи смогут вручную настраивать тематические фильтры выдачи рекомендаций.

Тестирование началось с функции «Lifestyle 2.0. Новогодний», которая предлагает сценарии отдыха на предновогодний период и выходные дни до 11 января 2025 г. Посмотреть тематические подборки можно через карточки на сайте и в приложении «КИОН», баннер в приложении и веб-версии сервиса «КИОН Строки», а также с помощью stories и баннера в приложении «КИОН Музыки».

«Lifestyle 2.0. Новогодний» – это единое пространство, представленное сервисами холдинга «ON Медиа» – «КИОН», «КИОН Музыка», «КИОН Строки» и Ticketland, где предлагаются развлечения на наступающих праздниках. Проект реализован при поддержке продуктов МТC: онлайн-магазина МТС Shop, где можно выбрать подарки, подписки МТС Premium и МТС Fog Play – гейминговой площадки, способной скрасить досуг в длинные выходные. Кроме того, в проекте приняли участие внешние партнеры, включая интернет-магазин подарочных карт и сертификатов Digift и каталоги ресторанов, кафе и баров Restoclub и Restoran Cafe.

Вячеслав Карнаушевский, руководитель кросс-сервисной синергии «ON Медиа»: «В стремительном ритме жизни время – наиболее ценный ресурс для пользователя. В связи с этим потребление контента эволюционирует: ручной поиск замещается автоматическими системами, предлагающими подборки развлечений под конкретные ситуации. Мы запускаем эксперимент с концепцией zero-search, который призван облегчить путь абонентов к релевантному для них досугу. Для бизнеса эта инновация обеспечит рост кросс-сервисного взаимодействия пользователей с разными продуктами и платформами, сократит издержки на привлечение пользователей и повысит Lifetime Value».

