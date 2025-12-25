«Яндекс Go» покажет спрос на такси в реальном времени

Сервис «Яндекс Go» добавил в приложение визуализацию спроса на такси. Теперь приложение в режиме реального времени показывает, как много людей рядом хотят уехать прямо сейчас, сколько машин поблизости и какие из них могут принять заказ. Кроме того, пользователи сразу видят информацию о пробках и погодных условиях, которые увеличивают спрос и время в пути. Новая функция поможет лучше понять, что влияет на цену поездки.

Например, утром перед работой пользователь теперь сможет увидеть, что желающих уехать в центр из его района намного больше, чем свободных водителей рядом, — поэтому автоматически включается повышающий коэффициент и цена меняется. Это поможет решить: поехать сейчас, подождать или скорректировать маршрут, используя другой вид транспорта. В радиусе 2-3 километров от точки подачи машины сервис сопоставляет информацию о количестве людей, которые хотят заказать такси, и числе водителей. Информация обновляется каждую минуту. Чтобы увидеть визуализацию спроса, нужно нажать на цветовой значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора маршрута и тарифа.

Ранее в «Яндекс Go» появилась детализация цены поездки, чтобы любой пользователь мог узнать, из чего она складывается. Детализация содержит информацию о стоимости подачи машины, сумме за минуты и километры по тарифу, надбавке при повышенном спросе и стоимости дополнительных опций — например, за детское кресло, перевозку лыж или сноуборда.