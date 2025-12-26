CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«2ГИС» начал строить маршруты по новым станциям Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открылись станции новой Красносельско-Калининской линии — «Путиловская» и «Юго-Западная». Сразу же после запуска движения маршруты с новыми станциями стали доступны пользователям геосервиса «2ГИС» — как в мобильных приложениях для iOS и Android, так и в десктопной версии на сайте 2gis.ru.

Станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» уже учитываются при построении маршрутов в геосервисе «2ГИС». У новых станций, как и у всех остальных в «2ГИС», есть своя карточка с полезной информацией, где можно узнать о входах и выходах, на какие улицы они ведут и время работы. При построении маршрута на метро в «2ГИС» пользователи получат подсказку, в какой вагон лучше сесть и в какую сторону выходить из поезда.

