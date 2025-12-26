CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Аналитика МТС: Спрос на облачные хранилища в Якутии вырос более чем в 4,5 раза

MWS Cloud, входит в группу компаний МТС, проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, потребление облачных хранилищ в Республике Саха (Якутия) за год выросло более чем в четыре с половиной раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего среди облачных сервисов MWS Cloud компании в Якутии пользуются виртуальной инфраструктурой, офисным ПО в облаке, резервным копированием и объектным хранилищем в облаке. Более всего среди всех облачных сервисов выросло потребление объектного хранилища в облаке.

По данным МТС, более всего облачными сервисами пользуются ритейлеры. Следом идут компании, работающие в сфере информации и связи, обрабатывающие предприятия, логистические компании и научно технические организации.

Сильнее всего потребление облаков выросло в сфере образования – более чем в семь раз. Следом идут ритейлеры – прирост более чем в четыре раза, медицинские компании – в два раза. Также растет потребление облаков у организаций, работающих в сфере культуры и спорта, а также гостиничном и ресторанном бизнесе

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

«Яндекс» под Новый год решил самую раздражающую проблему сервисов такси

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще