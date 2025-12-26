«Авито Работа»: в сфере инфраструктуры маркетплейсов средняя предлагаемая зарплата выросла на 32%

Эксперты «Авито Работы» проанализировали изменения уровня средних предлагаемых зарплат и динамику числа вакансий в сегменте маркетплейсов по всей России за осень 2025 г по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Осенью, в преддверии активного зимнего и новогоднего сезона, компании традиционно усиливают команды, готовясь к росту онлайн-заказов и увеличению объемов доставки. На этом фоне по итогам исследования средняя предлагаемая заработная плата в отрасли выросла на 32% год к году и достигла 83 401 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Наибольший рост средних предлагаемых зарплат — у упаковщиков

Важно учитывать, что средние зарплатные предложения складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. При этом фактический уровень дохода по ряду вакансий может варьироваться в зависимости от формата занятости, сменного графика и количества отработанных часов.

Самый высокий рост средних зарплатных предложений зафиксирован у упаковщиков — на 62%. В результате средний доход для этих специалистов составил 92 052 руб. в месяц. Существенное увеличение также отмечено у сотрудников склада: рост составил 53%, а средняя предлагаемая заработная плата достигла 107 707 руб. в месяц.

У комплектовщиков уровень средних зарплатных предложений вырос на 45% и составил 93 817 руб. в месяц. Также положительная динамика зафиксирована у грузчиков — на 26%, в среднем до 91 938 руб. в месяц. У кладовщиков средняя предлагаемая заработная плата увеличилась на 22% и достигла 88 637 руб. в месяц.

Среди офисных ролей рост средних зарплатных предложений наблюдался у менеджеров по работе с клиентами — на 13%, до 78 891 руб. в месяц. У менеджеров по работе с маркетплейсами показатель увеличился на 10%, а средняя предлагаемая заработная плата составила 67 779 руб. в месяц.

Рейтинг специальностей в сфере инфраструктуры маркетплейсов с самым высоким ростом среднего зарплатного предложения по России, осень 2024/2025

Наибольшим спросом у работодателей пользуются стикеровщики

Лидерами по росту числа вакансий стали стикеровщики. Количество предложений для этих специалистов увеличилось на 88%, а средняя предлагаемая заработная плата составила 66 250 руб. в месяц. Также высокую динамику показали курьеры: спрос на этих специалистов вырос на 75%, а средний предлагаемый доход достиг 89 692 руб. в месяц. Заметный рост зафиксирован и у упаковщиков — на 54% (92 052 руб. в месяц).

Рост уровня предлагаемых доходов и высокая востребованность линейных профессий в инфраструктуре маркетплейсов связаны с необходимостью оперативно обеспечивать работу складов, пунктов выдачи и логистических цепочек в период сезонного увеличения заказов. В этих условиях компании стремятся быстрее закрывать вакантные позиции и удерживать персонал, что отражается как на динамике найма, так и на уровне предложений по заработной плате.

«Сегмент маркетплейсов продолжает активно формировать спрос на персонал и одновременно повышать уровень средних предлагаемых зарплатных предложений. По данным «Авито Работы», за осень 2025 г. количество вакансий в этой сфере по всей России увеличилось на 22%, при этом соискательская активность выросла на 12%. Это связано с подготовкой компаний к высокому зимнему и новогоднему сезону, а также с интересом кандидатов к вакансиям в инфраструктуре маркетплейсов как к источнику стабильного дохода в динамично развивающейся отрасли», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».