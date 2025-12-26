«МегаФон» разогнал мобильный интернет в крупных московских ТЦ

Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет сразу в нескольких крупных торговых центрах Москвы. После модернизации сети любители шопинга могут обмениваться фотографиями и листать соцсети на средней скорости до 190 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы коснулись ТЦ Avenue Southwest, «Павелецкая Плаза», «Европолис», «Щука», «Хорошо!», а также торгового комплекса «Москва». Инженеры обновили ключевые элементы сети и расширили частотные диапазоны, благодаря чему сигнал стал стабильнее, а скорость мобильного интернета — выше.

Обновленная сеть позволяет равномерно распределять нагрузку между пользователями и быстрее обрабатывать запросы от мобильных устройств. В результате сигнал остается стабильным в фудкортах, кинотеатрах и других зонах с высокой проходимостью. Кроме того, обновленное телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение и высокое качество голосовых вызовов даже при активном использовании мобильного интернета.

«В преддверии праздников посетителей в ТЦ традиционно становится больше, однако в этом году в целом их число увеличилось в 2,5 раза. Чтобы пользователи могли с комфортом проводить время в любимых локациях во время продолжительных зимних каникул, мы модернизировали оборудование, увеличили емкость сети и стабильную работу мобильного интернета даже в самые загруженные часы», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.