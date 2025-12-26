CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Новый сервис поможет создать схему земельного участка в Подмосковье

На регпортале в электронную форму услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков внедрили два умных сервиса. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь жителям региона больше не нужно обращаться к кадастровым инженерам – схему земельного участка поможет создать умный сервис автогенерации. Во время заполнения заявления он сформирует файл, который можно скачать и изучить. После этого схема добавится в систему автоматически», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, услугу дополнили сервисом предпроверки наличия ранее поданного заявления. С его помощью пользователи смогут избежать повторной подачи документов, если по предыдущему обращению ответ от ведомства еще не получен.

Услуга «Предварительное согласование предоставления земельных участков» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Участки». Она предоставляется бесплатно.

Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые имеют основания на предоставление участков из муниципальной или государственной неразграниченной собственности без проведения торгов. Участки не должны быть сформированы или иметь сведения о границах в ЕГРН.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать интересующее муниципальное образование, цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя. Результат поступит в личный кабинет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

«Яндекс» запустил новый сервис под старым названием с абсолютно бесплатной музыкой

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

Россияне за рубежом смогут пользоваться «Госуслугами»

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще