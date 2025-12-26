В «Яндекс Go» можно покупать абонементы на карту «Тройка»

В сервисе «Транспорт» в «Яндекс Go» теперь не только пополняют карту «Тройка», но и покупают абонементы. Можно выбрать и оплатить прямо в приложении проездной на все виды общественного транспорта со сроком действия от одного дня до года. Проездные действуют без ограничения на число поездок — это выгодно для тех, кто пользуется городским транспортом регулярно. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

В «Яндекс Go» доступны основные виды безлимитных абонементов. Можно выбрать «Единый» и свободно передвигаться по Москве на всех видах транспорта, либо с опцией «Пригород» — и ездить еще и до конечных станций МЦД. Для тех, кто чаще пользуется наземным транспортом, есть абонементы на автобус и трамвай. Также доступен отдельный тариф для Зеленограда — для поездок внутри города, а также в Москву и обратно.

Чтобы купить абонемент, нужно открыть сервис «Транспорт» в «Яндекс Go» и ввести 10-значный номер «Тройки». После этого выбрать подходящий тариф и оплатить любой картой, привязанной к аккаунту «Яндекса». Стоимость проездных такая же, как в кассах и терминалах. После покупки абонемента достаточно будет приложить физическую «Тройку» к турникету в метро или к валидатору в автобусе. На главном экране в сервисе «Транспорт» будет видна «Тройка» и число дней до конца действия проездного. Здесь же можно в несколько кликов в привычном приложении продлевать абонемент — удобно и москвичам, и туристам.

Также пользователи смартфонов на Android теперь могут через NFC привязать свою «Тройку» и записать на нее пополнение или купить абонемент просто поднеся карту к девайсу.

В сервисе «Транспорт» жители Московского региона могут также купить билет на «Аэроэкспресс» и электрички в пригород и ближайшие области. В Великом Новгороде, Ярославле, Рыбинске, Вологде и Благовещенске в приложении доступна оплата проезда на городском транспорте. В будущем в «Яндекс Go» появятся мультимодальные сценарии — в одной поездке можно будет комбинировать разные виды транспорта и сразу их оплачивать. Также пользователи в разных регионах России смогут в привычном интерфейсе пополнять транспортные карты, покупать абонементы и оплачивать проезд.