«Яндекс» запустил бета-версию сервиса для прослушивания радио

Яндекс в партнерстве с радиохолингами «ГПМ Радио», ЕМГ и РМГ представил бета-версию сервиса «Яндекс Радио». Это бесплатный сервис в формате мобильного приложения для Android и iOS, а также веб-версии. В «Яндекс Радио» пользователи смогут слушать более 300 радиостанций, распознавать треки, звучащие в эфире и добавлять их в свои плейлисты в «Яндекс Музыке».

Слушание радио остается одним из самых популярных форматов аудиопотребления в России: согласно данным Mediascope, в I квартале 2025 г. хотя бы раз в месяц радио слушали 85% горожан старше 12 лет, среднесуточный охват при этом составил 51% населения. «Яндекс Радио» открывает этой аудитории современный и удобный способ слушать любимые эфиры онлайн в формате мобильного приложения для Android и iOS, а также веб-версии.

С помощью сервиса-агрегатора пользователи могут в одном приложении слушать более 300 радиостанций по всей стране, а также выбрать локальную версию эфира для своего региона.

«Яндекс Радио» развивает новые интерактивные форматы взаимодействия слушателей с эфиром. Впервые у слушателей появится возможность добавлять песни из эфира радиостанций в свою музыкальную коллекцию и взаимодействовать с эфиром, оставляя реакции.

Запуск сервиса открывает для радиохолдингов дополнительные возможности монетизации и роста аудитории. Сервис планирует создавать и новые инструменты для редакций радиостанций, чтобы вовлечь слушателей в эфир через специальные форматы, а также расширять возможности аналитики. Кроме того, «Яндекс Радио» будет интегрировано с технологической рекламной платформой Яндекса для автоматизации покупки и продажи рекламы. Это также откроет возможности для новых форматов, сочетающих аудио- и видеоформаты в рамках одной рекламной кампании.

Ранее подписной музыкальный стриминг «Яндекс Музыка» и радиохолдинг «ГПМ Радио» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») заключили партнерство, чтобы запускать новые продукты и совместные музыкальные проекты. Первым запуском в рамках партнерства стало музыкальное шоу «Чарт Яндекс Музыки» на Like FM. В каждом выпуске слушатели знакомятся с артистами и треками, которые за последнюю неделю продемонстрировали наибольший рост популярности в рекомендациях «Яндекс Музыки».