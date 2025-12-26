CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ТВ и радио Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» запустил бета-версию сервиса для прослушивания радио

Яндекс в партнерстве с радиохолингами «ГПМ Радио», ЕМГ и РМГ представил бета-версию сервиса «Яндекс Радио». Это бесплатный сервис в формате мобильного приложения для Android и iOS, а также веб-версии. В «Яндекс Радио» пользователи смогут слушать более 300 радиостанций, распознавать треки, звучащие в эфире и добавлять их в свои плейлисты в «Яндекс Музыке».

Слушание радио остается одним из самых популярных форматов аудиопотребления в России: согласно данным Mediascope, в I квартале 2025 г. хотя бы раз в месяц радио слушали 85% горожан старше 12 лет, среднесуточный охват при этом составил 51% населения. «Яндекс Радио» открывает этой аудитории современный и удобный способ слушать любимые эфиры онлайн в формате мобильного приложения для Android и iOS, а также веб-версии.

С помощью сервиса-агрегатора пользователи могут в одном приложении слушать более 300 радиостанций по всей стране, а также выбрать локальную версию эфира для своего региона.

«Яндекс Радио» развивает новые интерактивные форматы взаимодействия слушателей с эфиром. Впервые у слушателей появится возможность добавлять песни из эфира радиостанций в свою музыкальную коллекцию и взаимодействовать с эфиром, оставляя реакции.

Запуск сервиса открывает для радиохолдингов дополнительные возможности монетизации и роста аудитории. Сервис планирует создавать и новые инструменты для редакций радиостанций, чтобы вовлечь слушателей в эфир через специальные форматы, а также расширять возможности аналитики. Кроме того, «Яндекс Радио» будет интегрировано с технологической рекламной платформой Яндекса для автоматизации покупки и продажи рекламы. Это также откроет возможности для новых форматов, сочетающих аудио- и видеоформаты в рамках одной рекламной кампании.

Ранее подписной музыкальный стриминг «Яндекс Музыка» и радиохолдинг «ГПМ Радио» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») заключили партнерство, чтобы запускать новые продукты и совместные музыкальные проекты. Первым запуском в рамках партнерства стало музыкальное шоу «Чарт Яндекс Музыки» на Like FM. В каждом выпуске слушатели знакомятся с артистами и треками, которые за последнюю неделю продемонстрировали наибольший рост популярности в рекомендациях «Яндекс Музыки».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

«Яндекс» запустил новый сервис под старым названием с абсолютно бесплатной музыкой

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

Россияне за рубежом смогут пользоваться «Госуслугами»

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще