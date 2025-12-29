Аналитики назвали специалистов, чей доход позволяет купить жилье в столице: айтишники в тройке

Сразу две ИТ-специальности вошли в пятерку самых высокооплачиваемых в Москве, выяснили эксперты из hh.ru и представители девелоперской компании MR. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

На пятом месте по уровню зарплат – брокер, его заработная плата в среднем по Москве составляет 300 тыс. руб. Столько же получают коммерческий директор и директор по информационным технологиям. На втором месте руководитель группы разработки – обладатели данной должности получают в среднем чуть больше 303 тыс. рублей в месяц. Больше всех в Москве, согласно данным аналитиков, получает агент по недвижимости. Его доход превышает 313 тыс.

В двадцатку также попали исполнительный директор (272 тыс.), дата-сайентист (270 тыс.), DevOps – инженер (268 тыс.), финансовый директор (261 тыс.), директор по маркетингу и PR (249 тыс..

Следом в рейтинге идут технический директор, операционный директор, системный аналитик, главный инженер проекта, руководитель отдела продаж, руководитель отдела аналитики, руководитель строительного проекта, программист-разработчик, директор по персоналу и руководитель отдела маркетинга и рекламы.

«Таким образом, все вышеперечисленные специалисты несомненно выиграют в случае одобрения инициативы от депутатов про повышение лимита на получение вычета после покупки квартиры с двух до шести млн руб.», — сказал Артур Кулешов, и. о. заместителя генерального директора по продажам и digital-маркетингу MR.

Даже если рассматривать «среднего» специалиста с зарплатой 228,3 тыс. руб. в месяц (2,7 млн в год), то при повышении лимита налогового вычета на квартиру до шести млн он сможет вернуть максимально 780 тыс.. Однако за первый год реально вернуть только ту часть налога, которую он успел уплатить — то есть 356 тыс., оставшаяся сумма будет доступна в последующие год с небольшим.

Таким образом, вошедшие в топ 20 специалисты смогут полностью использовать вычет практически в течение двух лет.

В феврале 2025 г. сообщалось, что в России предлагают увеличить налоговый вычет на покупку жилья с двух до шести млн руб. По мнению авторов инициативы, это позволит вернуть до 780 тыс. руб. (13% от шести млн руб.). Тогда в Минстрое поддержали инициативу об увеличении налогового вычета на покупку недвижимости. На днях лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов вновь поднял данную тему и предложил увеличить размер налогового вычета при покупке жилья хотя бы в 2,5 раза. Повышение лимита для налогового вычета при покупке жилья делает сделки психологически комфортнее.