Индекс курьера в декабре 2025. Новое исследование SuperJob

Средние зарплатные предложения для курьеров выросли с января 2025 на 16%, и они по-прежнему выше, чем у специалистов с высшим и средним профессиональным образованием: это тот самый случай, когда заработок определяется не профессиональными навыками и образованием, а кадровым дефицитом. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. Данные получены с помощью «Индекса курьера» — инструмента для оценки макротенденций в развитии экономики.

При этом годовой рост зарплат курьеров (декабрь к декабрю) ниже среднерыночного больше чем в два раза. Зарплатный максимум автокурьеров в Москве сегодня — 300 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 250 тыс. руб. Интересно, что запрет на работу в сфере доставки для иностранцев с трудовыми патентами на зарплатах курьеров в Санкт-Петербурге практически не сказался.

Медианные зарплаты курьеров в Москве января 2025 выросли на 16% (+19 тыс. руб. ). Однако прирост за январь—декабрь демонстрирует сезонное влияние, то есть то, как средние зарплаты в отрасли зависят от объема спроса. А на отрезке длиной ровно в один год — с декабря 2024 по декабрь 2025 — зарплаты курьеров выросли только на 3,7% (+5 тыс. руб.), и это в два—три раза ниже, чем прирост зарплат в ключевых отраслях экономики.

Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 34% выше, чем у специалистов без высшего образования, и на 14% выше, чем у специалистов с высшим образованием. Декабрьский прирост зарплат курьеров ожидаем: спрос на услуги доставки в преддверии Нового года традиционно высок.

Курьерских вакансий служб доставки в целом за год стало меньше на 11%, а число резюме выросло на 19%. Подобная тенденция характерна и для рынка труда в целом: по сравнению с 2024 спрос на персонал стабилизировался, а количество резюме выросло.

В IV квартале индекс ВО (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов с высшим образованием к медианной зарплате курьеров) колебался в границах 0,85—0,91, индекс КС (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов без высшего образования к медианной зарплате курьеров) — в диапазоне 0,66—0,70.

В ряде регионов России (например, в Амурской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Самарской областях, а также в Крыму, ХМАО и Санкт-Петербурге) в 2025 г. были приняты указы, ограничивающие труд мигрантов в отдельных сферах деятельности, в том числе в сфере доставки. В большинстве случаев запреты действуют для иностранцев, работающих на основании трудового патента, и не касаются граждан стран ЕАЭС (Казахстана, Армении, Киргизии). На рынке труда подобные ограничения практически не отразились: работодатели и так максимально задействуют все доступные каналы привлечения кандидатов, а объем предложения рабочей силы ограничен по демографическим причинам.

