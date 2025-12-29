CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Корпоративный мессенджер «Пачка» объявил о запуске новой видеоплатформы

Корпоративный мессенджер «Пачка» представил новую видеоплатформу, полностью встроенную в приложение. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Пачка».

Такой шаг связан с возросшей потребностью корпоративных клиентов в качественной и стабильной видеосвязи. Обновленная архитектура поддерживает до 1000 участников одновременно и обеспечивает больше возможностей для дальнейшего развития функционала.

Решение ориентировано на директоров, руководителей команд и проектов, а также HR-менеджеров, которым важно проводить массовые встречи, обучения и внутренние мероприятия в едином сервисе без необходимости подключать сторонние инструменты.

Запуск видеоплатформы осуществляется поэтапно, с постепенным расширением возможностей. На первом этапе разработчики «Пачки» сосредоточились на усилении инфраструктуры и оптимизации взаимодействия пользователей. Так, одним из главных преимуществ является чат, который автоматически формируется к каждой встрече и сохраняется после ее завершения. А также внутри звонка есть возможность перейти к списку его участников с отображением их должностей.

«Среди улучшений, предусмотренных на следующих этапах: рингтоны, виртуальные фоны, реакции, индикаторы качества соединения, транскрибация и саммаризация встреч, гибкое управление доступом и многое другое», — отметил сооснователь «Пачки» Григорий Любачев.

Видеоплатформа уже доступна компаниям при создании рабочего пространства в «Пачке». Продолжение ее развития запланировано на 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кабельная сеть GPON: как раздать интернет тысячам и не разориться на проводах

Россиянам придется подтверждать «значимые» действия в интернете через Max или SMS

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Браузер Chrome станет платным. Но только частично

GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров

Путин подписал закон о введении электронных зачеток и студенческих билетов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще