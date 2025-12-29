Корпоративный мессенджер «Пачка» объявил о запуске новой видеоплатформы

Корпоративный мессенджер «Пачка» представил новую видеоплатформу, полностью встроенную в приложение. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Пачка».

Такой шаг связан с возросшей потребностью корпоративных клиентов в качественной и стабильной видеосвязи. Обновленная архитектура поддерживает до 1000 участников одновременно и обеспечивает больше возможностей для дальнейшего развития функционала.

Решение ориентировано на директоров, руководителей команд и проектов, а также HR-менеджеров, которым важно проводить массовые встречи, обучения и внутренние мероприятия в едином сервисе без необходимости подключать сторонние инструменты.

Запуск видеоплатформы осуществляется поэтапно, с постепенным расширением возможностей. На первом этапе разработчики «Пачки» сосредоточились на усилении инфраструктуры и оптимизации взаимодействия пользователей. Так, одним из главных преимуществ является чат, который автоматически формируется к каждой встрече и сохраняется после ее завершения. А также внутри звонка есть возможность перейти к списку его участников с отображением их должностей.

«Среди улучшений, предусмотренных на следующих этапах: рингтоны, виртуальные фоны, реакции, индикаторы качества соединения, транскрибация и саммаризация встреч, гибкое управление доступом и многое другое», — отметил сооснователь «Пачки» Григорий Любачев.

Видеоплатформа уже доступна компаниям при создании рабочего пространства в «Пачке». Продолжение ее развития запланировано на 2026 г.