Сервис «Свободный доступ» обработал свыше 1,2 тыс. сигналов горожан о незаконных шлагбаумах и заборах в 2025 году

Свыше 250 фактов самовольной установки ограждающих устройств подтвердили в Москве благодаря обращениям жителей в специализированный сервис «Свободный доступ». О результатах его работы рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Инспекторы контрольного ведомства продолжают мероприятия по обнаружению и пресечению случаев незаконной установки на территории столицы ограждающих устройств, таких как шлагбаумы, заборы, полусферы, антипарковочные столбики с цепочкой и бетонные блоки.

Активное содействие специалистам оказывают горожане. В 2022 г. Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы был запущен профильный сервис «Свободный доступ», в котором можно оставить сигнал о возможном нарушении в любом административном округе и получить обратную связь от инспекторов. С начала работы сервиса им воспользовались свыше четырех тысяч раз.

«Платформа выступает оперативным каналом коммуникации между инспекторским составом и горожанами и направлена на поддержание правопорядка при установке ограждений на территории города. Сервис позволяет в удобном формате проинформировать контролеров Москвы о признаках незаконного размещения оставив обращение, а также приложив фото и координаты объектов. С января по декабрь прошлого года он обработал свыше 1,2 тыс. сообщений, что почти на 200 больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.», – сказал Иван Бобров.

В результате проверки информации специалисты контрольного ведомства подтвердили 260 фактов самовольной установки ограждающих устройств. Самое большое количество нарушений при размещении таких объектов зафиксировали на западе Москвы.

Глава инспекции добавил, что самыми активными пользователями сервиса в прошлом году стали жители ЦАО – они направили 248 обращений.

