Спрос на облачные сервисы в Калининградской области за год вырос в три раза

МТС на основе данных MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, потребление облаков в Калининградской области за год выросло в три раза. Более всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего компании в Калининградской области пользуются виртуальной инфраструктурой и резервным копированием в облаке MWS Cloud.

Более всего в регионе выросло потребление виртуальной инфраструктуры – более чем в три раза. На втором месте расположилось резервное копирование. Его потребление в облаке MWS Cloud в регионе увеличилось более чем в 2,8 раза.

Активнее всего облачными сервисами в Северо-Западном федеральном округе пользуются ритейлеры и компании из сферы ИТ и связи, далее идет обрабатывающее производство, а также финансовые и научно технические организации.

