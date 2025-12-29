В Подмосковье перевели в «цифру» согласование работ по сохранению объектов культурного наследия

Теперь в Московской области получить задание и разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также согласовать необходимую для этого проектную документацию можно онлайн. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Перевод услуг в цифровой формат сделал оформление необходимых документов намного удобнее: все можно сделать онлайн, не тратя время на визиты в ведомство и ожидание в очередях. В личном кабинете регпортала в любой момент можно проверить, на каком этапе находится заявка, а готовый результат тоже придет в электронном виде. Это делает процесс получения госуслуг максимально прозрачным и понятным каждому пользователю», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы не повредить историко‑культурную ценность объектов культурного наследия, в том числе региональных и выявленных, любые работы на них – реставрацию, ремонт, консервацию и другие вмешательства – можно проводить только после получения задания, разрешения и согласования проектной документации.

Воспользоваться онлайн-услугами по выдаче задания и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица. При этом разрешение на проведение таких работ выдается только ИП и юрлицам.

Услуги доступны на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Природа и культурное наследие».