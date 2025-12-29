CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В «Яндекс Картах» появилась новая линия метро Санкт-Петербурга

Сразу после запуска движения на новой, шестой линии петербургского метро, открывшиеся станции появились в приложении и веб-версии «Яндекс Карт», а также в приложении «Яндекс Метро».

Теперь «Карты» строят маршруты через станции «Юго-Западная» и «Путиловская», включая те, где сочетаются разные виды транспорта. Например, приложение подскажет, как лучше добраться до работы с учетом новых станций и автобуса или трамвая.

Также для удобства у всех станций пронумерованы выходы и доступно ориентировочное расписание поездов. Все это позволяет проще ориентироваться и планировать поездки через новые станции петербургского метро.

