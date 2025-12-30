ТЦИ ведет поэтапное обновление системы регистрации доменных имен для интеграции с ЕСИА

«Технический центр Интернет» готовит систему регистрации доменов верхнего уровня к возможности внесения данных из ЕСИА для идентификации администраторов доменов. Соответствующий законопроект подписал 29 декабря 2025 г. Президент России Владимир Путин. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ООО «Технический центр интернет».

Изменение модели данных контактов администраторов доменов для передачи от регистраторов в систему регистрации проходит в три последовательных переходных периода. Постепенность перехода должна обеспечить плавную подготовку регистраторов и администраторов к новым требованиям, а также в процессе тестирования выявить и устранить возможные ошибки.

«Сейчас максимальное внимание на всех уровнях уделяется безопасности, стабильности и прозрачности национальной доменной зоны, – отметил генеральный директор «Технического центра Интернет» Алексей Рогдев. – Идентификация администраторов доменов с помощью ЕСИА - важнейший шаг на пути к борьбе со злоупотреблениями и мошенничеством в сети. Мы призываем всех регистраторов активно использовать тестовую среду для подготовки своих систем к новым правилам работы, чтобы минимизировать риски для конечных пользователей в процессе перехода».

Сейчас идет нулевой этап. Регистраторы могут продолжать работать с существующими контактами в прежнем формате и одновременно заводить новые так, как того требует работа с ЕСИА. Это позволит всем участникам процесса постепенно адаптировать свои системы к новым требованиям без немедленного прекращения текущих операций.

При этом в тестовой среде уже доступен первый этап. На нем у регистраторов не будет возможности создавать и обновлять контакты в старом формате. Также будет невозможно использовать старые контактные данные при регистрации новых доменов и смене администратора. Кроме того, будет отключена функция передачи доменов, связанных со старым форматом контактов, другому регистратору.

На последнем, втором этапе все контактные данные, с которыми работают Регистраторы, должны соответствовать требованиям реестра для взаимодействия с ЕСИА. Этот формат также будет сначала опробирован в тестовой среде.