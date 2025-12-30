В Подмосковье в 2025 г. заработало 56 новых онлайн-услуг

В Московской области отметили главные достижения регионального портала госуслуг в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В 2025 г. портал заметно расширил функционал. Появились 56 новых электронных услуг и два новых раздела в профиле пользователя – “Питомцы” и “Недвижимость”. Кроме того, запустили “Добробота” – онлайн‑консультанта, который помогает разобраться в земельных и имущественных вопросах. В 315 услуг внедрили искусственный интеллект, он уже обработал более 1,3 млн заявлений. Самой востребованной функцией портала по‑прежнему остаётся запись к врачу: за год ею воспользовались более 10 млн раз», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Подмосковье в 2025 г. стало первым в России, где заработали единое цифровое пространство «ВсеСети», сервис «Автоформирование схемы земельного участка» и комплексная услуга «Защитники Отечества». Ещё одна полезная новинка – сервис поиска пропавших домашних животных с использованием ИИ.

Общее число услуг на портале достигло 434. Среди них – 30 комплексных услуг. Также есть 60 услуг, которые предоставляются проактивно. Кроме того, 50 услуг можно получить без документов: для этого используются только данные из учётной записи ЕСИА.

«В течение года провели оптимизацию 230 услуг. В онлайн‑формы добавили 89 умных сервисов. А срок предоставления 11 электронных услуг удалось сократить вдвое», – сказала Надежда Куртяник.

Число пользователей регионального портала превысило отметку в 8,1 млн человек. Свыше 4 млн пользователей получили до пяти услуг за год. Порядка 290 тыс. человек подали 6-10 электронных заявлений. Всего в 2025 г. на портале зафиксировали более 20,9 млн обращений.