В приложении сервиса «МТС Юрент» появились шеринговые электроснегокаты

В приложении сервиса городской мобильности «МТС Юрент» появился зимний транспорт — теперь пользователи могут арендовать электроснегокаты. Взять в аренду снегокат через платформу кикшерингового сервиса уже сейчас можно в трех городах России: Тюмень, Омск и Киров. В зимние каникулы этот список будет расширен до нескольких десятков городов на Урале, Сибири и в Подмосковье. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Электроснегокаты и сервис по их аренде принадлежат российской компании «Кашалот Шеринг» и отображаются в приложении «МТС Юрент» в рамках партнерской интеграции. Они будут доступны для аренды через приложение «МТС Юрент» в зимние месяцы.

Принцип аренды снегоката через приложение «МТС Юрент» аналогичен аренде самоката или велосипеда — сначала нужно найти ближайшее устройство на карте, затем навести камеру на QR-код, выбрать тариф и начать аренду. Сами устройства обозначены на карте специальной иконкой, по которой их можно найти.

По своей конструкции снегокат схож со снегоходом, только он гораздо менее мощный. В движение устройство приводится с помощью электродвигателя, а перемещение обеспечивается за счет «гусеницы». Снегокаты оборудованы «газом» и «тормозом», расположенными на ручках устройств. Регулировать скорость можно с помощью плавного нажатия на них.

В отличие от электросамокатов, снегокаты доступны для аренды только в специально ограниченных зонах, как правило, это парки или скверы (их также можно найти в приложении). При выезде за разрешенную зону устройство автоматически остановится. Максимальная скорость снегоката составляет 10 км/ч, предельная нагрузка — до 120 кг.

Для поездок доступны тарифы «Пакеты минут» (на 5 и 10 минут) и «Поминутный». Стоимость одной минуты начинается от 62,5 руб.