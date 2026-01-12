26 млрд показов в Telegram принес брендам «Яндекс Директ» к началу 2026 года

К началу 2026 г. «Директ» обеспечил брендам ровно 26 млрд просмотров рекламных постов в Telegram, а их количество выросло до 7,5 млн против 2,7 млн годом ранее. Такой охват стал возможным в том числе благодаря удвоению инвестиций рекламодателей «Директа» в инфлюенс-маркетинг в Telegram в 2025 г.

Наряду с традиционными лидерами рекламы в Telegram из сфер недвижимости, авто, образования, рост маркетинговых вложений показали категории fashion, финансы и страхование, товары для дома, телеком, развлечения и досуг.

«Мы предоставляем доступ к аудитории блогов в России, Казахстане, Узбекистане, Турции и в Беларуси. За два года инструментом воспользовались более 30 000 рекламодателей. Видим, что реклама в Telegram востребована компаниями, тестирующими разные каналы продвижения, и СМБ, поскольку доступна даже с минимальным маркетинговым бюджетом. Так, при модели CPC кампанию можно запускать от 300 рублей в неделю при ставке от 30 рублей за клик и регулировать бюджет в зависимости от целей продвижения. Эффективность инструмента подтверждается ростом суммарной ценности конверсий в 3,5 раза год к году», — сказал Антон Попов, руководитель группы по работе с блогерами «Яндекс Рекламы».

В «Рекламную сеть Яндекса» (РСЯ) интегрированы как крупные публичные каналы, так и нишевые сообщества от 1,5 тыс. подписчиков. Сегодня это более 18 тыс. каналов с суммарным охватом порядка 320 млн подписчиков. За 2025 г. в таких каналах доля занятых рекламой слотов выросла с 55% до 76%.

Исследование «Яндекса» показало, что количество подписчиков не является сегодня определяющим фактором при выборе канала для продвижения. Рекламодатели все чаще ориентируются на узкоспециализированные блоги, сфокусированные на конкретных темах или интересах аудитории. Они демонстрируют более высокие показатели вовлеченности и конверсионности.

Реклама в Telegram через «Яндекс Директ» представляет собой пост от лица канала и автоматически маркируется сервисом. Брендам доступно как продвижение в выбранных из каталога каналах с оплатой за просмотры, так и реклама с автоподбором каналов по выбранной тематике и географии с оплатой за клики.

Благодаря прогнозу охватов рекламодатель может оценить потенциальный масштаб показов еще до запуска продвижения. С помощью механизма Brand Safety — исключить публикацию поста рядом с нежелательным контентом.

Месячный охват Telegram достиг 74% населения России, а количество каналов превысило 12 млн. Этот рост стимулирует дальнейшее развитие рынка инфлюенс-маркетинга, объем которого по итогам 2025 г. может составить до 57 млрд руб.