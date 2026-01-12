Исследование GetPayAll: как цифровые подписки распределяются между пользователями с разным уровнем цифровой грамотности

Цифровые подписки стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Пользователи оплачивают доступ к стриминговым платформам, рабочим инструментам, образовательным сервисам и облачным хранилищам, однако степень осознанности при управлении подписками существенно различается. В рамках исследования сервиса GetPayAll, эксперты изучили, как уровень цифровой грамотности влияет на количество подписок, характер их использования и контроль расходов. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

В исследовании использовались обезличенные данные пользователей GetPayAll за последние 12 месяцев. Анализировались количество активных подписок, регулярность использования сервисов, частота отмен и реакция на автоматические списания. Пользователи были условно разделены на три группы по уровню цифровой грамотности.

Пользователи с базовым уровнем цифровой грамотности

Пользователи с базовым уровнем цифровой грамотности составляют 34% аудитории GetPayAll. В 72% случаев это развлекательные сервисы, такие как Netflix, YouTube Premium, Spotify, Apple Music, Okko или IVI.

Для этой группы характерно низкое внимание к управлению подписками. 61% пользователей не проверяют активные подписки после оформления, а 48% узнают о списании средств уже после факта оплаты. 54% продолжают оплачивать подписку, даже если не пользовались сервисом более одного месяца.

Отмена подписок происходит редко. Только 19% пользователей отменяют подписку до следующего платежного периода. В 43% случаев отказ от сервиса происходит спустя два и более платежных цикла.

Пользователи со средним уровнем цифровой грамотности

Пользователи со средним уровнем цифровой грамотности составляют 41% аудитории. Помимо развлекательных сервисов они чаще используют рабочие и инфраструктурные продукты, такие как Google Drive, iCloud, Dropbox, Zoom, Notion, Canva, Figma или HeadHunter.

67% пользователей этой группы регулярно проверяют список активных подписок, а 52% хотя бы раз в полгода пересматривают набор подключенных сервисов. При этом 37% продолжают оплачивать минимум одну подписку, которой пользуются реже одного раза в месяц.

Отмена подписок происходит более осознанно. 46% пользователей отменяют сервис сразу после снижения потребности в нем, однако 28% признают, что периодически забывают отключить ненужную подписку.

Пользователи с высоким уровнем цифровой грамотности

Пользователи с высоким уровнем цифровой грамотности составляют 25% аудитории GetPayAll. Помимо массовых сервисов они активно используют профессиональные и специализированные платформы, включая GitHub, AWS, Miro, Jira, Slack, Adobe Creative Cloud, Coursera и Udemy.

81% пользователей этой группы отслеживают все активные подписки и даты списаний. 74% оптимизируют тарифы не реже одного раза в год, а 63% отменяют подписку сразу после завершения задачи или проекта. Для этой группы характерен высокий уровень контроля расходов. Средний срок оплаты неиспользуемой подписки не превышает одного месяца. В 58% случаев пользователи заранее планируют подключение и отключение сервисов.

Результаты исследования показывают, что с ростом цифровой грамотности увеличивается не только количество подписок, но и осознанность управления ими. Пользователи с высоким уровнем цифровых навыков чаще комбинируют различные сервисы, быстрее отказываются от ненужных подписок и активнее оптимизируют расходы. В то же время пользователи с базовым уровнем цифровой грамотности чаще сталкиваются с избыточными списаниями и неиспользуемыми подписками.