Маркетплейсы перехватили инициативу. Продажи ноутбуков в России растут только на онлайн-площадках

В январе–сентябре 2025 г. розничные продажи ноутбуков в натуральном выражении упали на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го, следует из исследования ИТ-дистрибьютора OCS. Однако на фоне общего спада маркетплейсы уверенно наращивают объемы реализации устройств — за указанный промежуток они увеличились на 25%. Популярные интернет-площадки привлекают потребителей скидками, а также широким выбором техники и комфортными условиями доставки. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Первые девять месяцев 2025 г. продемонстрировали заметное снижение спроса на ноутбуки в розничном сегменте — продажи упали на 15% и по некоторым оценкам достигли 2,3 млн устройств. При этом, отдельные каналы показали рост — на популярных российских маркетплейсах объемы продаж увеличились на 25%, что говорит о перераспределении долей между различными типами ретейлеров.

Сильнее всего переток покупателей стал заметен в третьем квартале. В этот период общие продажи ноутбуков упали на 25% в сравнении с показателями 2024 г., в то время как на онлайн-площадках, напротив, выросли на 35%. Июль–сентябрь традиционно отличаются высокими продажами компьютерной техники — на эти месяцы приходятся начало учебного года и всплеск деловой активности. В 2025 г. дополнительным позитивным фактором стал накопленный спрос: все первое полугодие многие россияне откладывали обновление ноутбука из-за высокой ставки по кредитам.

Маркетплейсы смогли воспользоваться сезонным ростом интереса к устройствам: в третьем квартале популярные онлайн-площадки усилили маркетинговые активности, а также увеличили размеры скидок. «В конце лета-начале осени программы софинансирования некоторых популярных онлайн-площадок покрывали до 30% стоимости ноутбуков. Это позволяло устанавливать цены значительно ниже, чем в офлайн-рознице. Стоит отметить, что и российские потребители стали достаточно опытными: они быстро находят наиболее выгодные предложения в интернете», — отметил Александр Логинов, директор департамента персональных систем OCS.

Ноутбуки Asus удерживают лидерство как в общих розничных продажах, так и на маркетплейсах. Стоит отметить, что у пользователей популярных российских онлайн-площадок сложились уникальные потребительские предпочтения — заметную долю в канале имеет китайский бренд Chuwi.

В январе–сентябре 2025 г. наибольшим спросом у россиян пользовались ноутбуки из среднего ценового сегмента — стоимостью от 40 тыс. до 60 тыс. руб. Потребители выбирали модели с оптимальным соотношением цены и характеристик. «Пользователи маркетплейсов чаще всего отдавали предпочтение моделям на процессорах Intel Core i5 и AMD Ryzen 5, с оперативной памятью объемом в 16 ГБ и SSD-накопителем на 512 ГБ. Подобные характеристики позволяют использовать ноутбук и для учебы, и для работы», — сказал Александр Логинов, директор департамента персональных систем OCS.

Вероятнее всего, российский рынок ноутбуков закончит год снижением продаж на 15% в натуральном выражении, поскольку на классическую розницу влияют негативные факторы: дорогие потребительские кредиты, а также более высокие расходы на содержание площадей и персонала по сравнению с e-com каналом. При этом маркетплейсы по итогам 2025 г. могут показать заметный рост — до 25%, за счет внедрения собственных финтех-инструментов и привлечения большего числа иностранных продавцов на привлекательных для последних условиях.