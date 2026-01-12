CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» расширил покрытие в Чечне

В 2026 г. технические специалисты «МегаФона» усилили покрытие в нескольких населенных пунктах Чечни. Работа не останавливалась даже во время зимних каникул.

Положительные изменения почувствовали жители городов Грозного и Шелковская, сел Зандак, Герменчук, Беркат-Юрт, поселка Чири-Юрт. Инженеры компании модернизировали телеком-оборудование, благодаря чему увеличилась территория пользования мобильного интернета в жилых и промышленных зонах.

Дополнительное подключение средних и высоких диапазонов частот в этом году расширило площадь покрытия сети, усилило качество голосовой связи и передачи данных.

«В 2025 г. мы провели работы в каждом районе республики, обеспечив связью и мобильным интернетом абонентов не только в крупных городах, но и в отдаленных селениях, в том числе, горных. В 2026 продолжаем расширять покрытие для эффективного использования клиентами всех цифровых сервисов», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Гигантская страна строит собственный интернет с суверенными мессенджерами, видеосервисами и «белыми списками»

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще