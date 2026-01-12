CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС подключила в 2025 г. к домашнему интернету 94 тыс. домохозяйств в Московском регионе

МТС расширила сеть фиксированной связи в 2025 г., подключив к гигабитному интернету около 94 тыс. домохозяйств в Москве и области. Всего благодаря скоростному домашнему интернету от МТС доступ к современным цифровым сервисам в столичном регионе имеют сегодня более 5,3 млн квартир и частных домов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. МТС провела порядка 312 километров волоконно-оптических линий связи для подключения домохозяйств к интернету по технологии GPON. Всего за год доступ к гигабитному фиксированному интернету предоставлен 94 тыс. домохозяйств в 500 многоквартирных домах в новых и уже обжитых жилых комплексах Москвы и Московской области.

Доля многоквартирных домов, подключенных к сети GPON в 2025 г. в Москве, составила 80%. На Новую Москву и Подмосковье пришлось по 10%.

Около 40% подключенных к гигабитному интернету домов – новостройки. Оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных жилых комплексах как «Остров», «Символ», «Зиларт», «Союз» и др., а также в домах по программе реновации. В области работы по подключению проводились в городских округах Красногорск, Домодедово, Видное, Мытищи и др.

«Сегодня домашний интернет входит в минимально необходимый набор повседневных услуг, став обязательной инфраструктурной основой жизнеобеспечения наряду с электричеством, водоснабжением и отоплением, — сказал директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков. ꟷ МТС продолжит развитие оптоволоконной сети GPON, которая обеспечивает доступ к высокоскоростному интернету, чтобы жители региона могли с комфортом организовывать свою работу, учебу, досуг и быт».

МТС предоставляет в Московском регионе по сети GPON домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/с по Wi-Fi. На текущий момент протяженность оптоволоконной сети компании в столичном регионе составила около 50 тыс. километров. К ней подключено более 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от конкретного населенного пункта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Гигантская страна строит собственный интернет с суверенными мессенджерами, видеосервисами и «белыми списками»

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Softline вложила миллионы в нейросеть для дешевого найма курьеров и продавцов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще